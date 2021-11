Mort d’Octavio Ocaña, connaître la chronologie de son affaire

Octavio Ocaña, chronologie du cas où il a perdu la vie | Instagram

Sans doute l’un des cas qui a le plus impacté Mexique et d’autres régions d’Amérique latine, c’est le départ du jeune acteur de 22 ans Octavio Ocaña, tout de suite nous partageons le chronologie du cas dans laquelle il a perdu la vie.

Octavio Ocana Il a joué le personnage attachant et peut-être le plus jeune de la série à succès Neighbours, Benoît C’était le nom de son personnage et peut-être son nouveau nom, qui était ce par quoi il était connu partout, il a même mentionné qu’il s’y était déjà habitué.

Le 30 octobre il y a exactement une semaine, le bureau du procureur général connu aussi sous son acronyme FGJ, a partagé la nouvelle qu’Octavio avait perdu la vie.

Du simple fait de savoir qu’il a perdu la vie de cette manière, les internautes ont immédiatement commencé à se demander ce qui s’était passé, faisant de l’actualité une tendance immédiate pendant des jours.

FGJ avait signalé que le corps de Octavio Ocana Il a été retrouvé à l’intérieur de son camion, sur l’autoroute Chamapa-Lechería dans la municipalité d’Atizapán de Saragosse dans l’État de Mexico, nous partageons tout de suite ce qui s’est passé avec le jeune acteur.

29 octobre, persécution présumée

Depuis que la nouvelle est devenue virale, certaines vidéos et d’autres ont commencé à apparaître, affirmant qu’Octavio était persécuté, son père Octavio Pérez affirme qu’il craignait pour la sécurité de son fils et qu’il avait donc des éléments qui prenaient soin de lui.

Apparemment, il y a une vidéo qui a été enregistrée à l’intérieur du camion d’Ocaña, où il est montré que les autorités qui les persécutaient étaient celles qui lui ont pris la vie et non lui, comme cela a été mentionné.

Alors que le parquet prétend que c’est lui qui s’est suicidé en appuyant sur la gâchette, alors qu’il fuyait la police qui lui a demandé d’arrêter.

Dans plusieurs vidéos et photos que les internautes eux-mêmes ont partagées sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, non seulement l’acteur a été montré vivant mais aussi quelques incohérences que les autorités ont relevées, la plus mentionnée était qu’Ocaña était gaucher.

Car on disait qu’il avait dans sa main droite l’appareil avec lequel il s’est suicidé, et avec lequel il répondait sûrement aux autorités.

20 octobre, le FGJ confirme son départ

Immédiatement, le bureau du procureur général a confirmé son départ, résolvant immédiatement l’affaire sur ce qui s’était passé, ce qui a attiré l’attention non seulement sur la famille mais aussi sur les partisans du jeune homme qui étaient toujours impressionnés par la nouvelle.

Selon le rapport officiel qui a été partagé, il s’agissait d’une blessure à la tête, causée par lui-même sans intention (c’est-à-dire sans intention), il a également été indiqué que Octavio Ocana Il avait consommé des boissons avec un pourcentage élevé d’alcool et c’était quelque chose qui l’affectait également d’être piétiné contre un mur.

Selon les autorités, il a également été allégué qu’il n’y avait pas eu d’échanges d’appareils entre les autorités et les personnes qui se trouvaient à l’intérieur du camion d’Octavio, mais certaines photos et vidéos ont montré le contraire.

Les internautes n’ont de cesse de partager des vidéos montrant des images d’Octavio encore en vie et les coups que son camion a reçus.

31 octobre, au revoir par la famille et les amis

Après soi-disant 4 autopsies sur le corps, selon les déclarations d’Octavio Pérez, le père du jeune homme, le corps a finalement été remis à sa famille afin qu’ils puissent lui dire au revoir correctement.

« Benito Rivers » a eu lieu à Villahermosa, Tabasco, l’état d’origine d’Octavio, la famille a remercié les internautes pour leur soutien, précisant que cette douleur était partagée et qu’elle traversait les frontières, car ils recevaient les condoléances d’autres pays.

Le 1er novembre, Octavio Pérez envoie un message fort

Après avoir enterré son fils, l’homme d’affaires Octavio Pérez a envoyé un message énergique aux autorités en charge de l’affaire, déclarant que son fils était aimé pour ce qu’il était et non pour son apparence.

Le père d’Ocaña a demandé l’aide du président du Mexique Andrés Manuel Lopez Obrador, afin de clarifier ce qui est arrivé à son fils, qui n’était pas une mauvaise personne et qui était également aimé du public.

Exiger justice pour le départ de son fils, qui commençait à peine à profiter de la vie, est quelque chose que n’importe quel père aurait fait.

Le 3 novembre, AMLO répond à la demande d’Octavio Pérez

AMLO a répondu à la sollicitation et à la sollicitation du père du jeune acteur découvert par Eugenio Derbez, affirmant qu’il ferait tout son possible pour éclaircir l’affaire, puisque les autorités interrogées sur l’affaire continuent de dire qu’il fait toujours l’objet d’une enquête.

Le président du Mexique a donné des instructions au ministre de l’Intérieur pour suivre l’affaire, de sorte qu’il a communiqué avec la famille, car ils devaient examiner l’affaire en détail.

C’était le mercredi 3 novembre, lors de sa conférence du matin, il a évoqué le cas d’Octavio Ocaña, donnant une réponse à la famille du jeune homme, à partir de ce moment ils ont mis la main à l’action.

Le 4 novembre, le FGJ répond à AMLO

La réponse que le bureau du procureur général a donnée à la demande du président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, s’est faite par le biais d’une publication sur Twitter, peut-être pour que tout le monde soit informé des progrès.

Il a été mentionné qu’ils avaient déjà contacté la famille de Octavio Ocana et qu’ils entreprendraient les démarches nécessaires pour éclaircir toute l’affaire du triste départ de l’acteur.

Tout au long de la journée, le Twitter du FGJ est actif, partageant les progrès et les résolutions sur les cas qui ont été résolus, ils partageront sûrement bientôt quelque chose en rapport avec Ocaña.