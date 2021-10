Mort d’Ollie Davis: deux accusés de meurtre après qu’un bébé de quatre semaines a été retrouvé mort à la maison | Royaume-Uni | Nouvelles

Ollie Davis, qui n’avait que quatre semaines, a été retrouvé mort à son domicile de Leicester le 21 octobre 2017. La police du Leicestershire a confirmé plus tôt dans la journée que deux adultes avaient été inculpés en lien avec l’incident. Michael Davis, 27 ans, et Kayleigh Driver, 29 ans, tous deux de Leicester, ont été arrêtés six jours après que la police a commencé son enquête sur la mort du nourrisson.

La police a déclaré avoir depuis mené une « enquête complexe » sur l’incident.

Davis et Driver ont été accusés de meurtre et d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant entre le 9 et le 21 octobre 2017.

Ils ont également été accusés d’avoir causé ou permis à un enfant de subir des dommages physiques graves entre le 9 et le 21 octobre 2017.

De plus, le couple fait face à deux chefs d’accusation de lésions corporelles graves avec intention entre le 9 et le 21 octobre 2017.

Ils devaient comparaître à midi aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Leicester.

