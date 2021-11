Mort du comédien légendaire Mort Sahl : ce qu’il faut savoir

Le comédien et satiriste politique légendaire Mort Sahl est décédé le mardi 26 octobre à l’âge de 94 ans. Sahl était l’une des voix les plus grandiloquentes du 20e siècle, avec une comédie politique mordante tout au long de l’ère du maccarthysme et de la guerre froide. Maintenant, les fans reviennent sur sa carrière remarquable.

Un ami de Sahl a confirmé la nouvelle de sa mort au New York Times le mois dernier, expliquant qu’il était décédé à son domicile de Mill Valley, en Californie. La carrière de Sahl remonte au moins aux années 1950, lorsqu’il a fait rire les foules dans les clubs de comédie en brisant le tabou social contre le fait de parler de politique. Il a dirigé son esprit féroce contre les politiciens des deux côtés de l’éventail politique, ignorant le danger potentiel de réaction. Cela a porté ses fruits, car Sahl est devenu le premier comédien à figurer sur la couverture de Time Magazine en août 1960. À l’époque, il était décrit comme « Will Rogers avec des crocs ».

(Photo : Archives Michael Ochs/.)

Sahl est originaire de Montréal, au Canada, bien que son père soit un citoyen américain qui travaillait comme commis au FBI et écrivait des pièces inédites. Sa famille a déménagé à Los Angeles, en Californie, quand il était jeune, et Sahl est allé à l’Université de Californie du Sud après un bref passage dans l’armée américaine.

Sahl s’est essayé très tôt à la comédie stand-up et a obtenu son premier grand concert au légendaire club « hungry i » de Berkeley, en Californie en 1953. Il s’est immédiatement démarqué des autres bandes dessinées en s’attaquant à du matériel tout droit sorti des gros titres. , sans se soucier de savoir si cela aliénerait les auditeurs ou une obédience politique ou une autre. L’une de ses blagues les plus célèbres – et les plus controversées pour l’époque – disait : « Pendant un certain temps, chaque fois que les Russes jetaient un Américain en prison, le Comité des activités anti-américaines ripostait en jetant également un Américain en prison. »

Au fil des ans, Sahl était un invité recherché dans les talk-shows et les circuits de stand-up et gagnerait environ 1 million de dollars par an pour son travail. Il a continué à faire des commentaires politiques crus jusqu’à son décès. Sur Twitter, il a visé à la fois les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump, en écrivant à Trump : « Après cinq ans de Barack Obama, je suis grièvement blessé, mais je ne trouve pas de médecin. »

Le travail de Sahl a été mis en évidence dans des livres, des mémoires et des clips au fil des ans. Le meilleur endroit pour voir un échantillon de son travail est peut-être le documentaire de 1989 American Masters Mort Sahl: The Loyal Opposition, qui est diffusé gratuitement sur Vimeo ici. Pendant ce temps, les collègues et les fans de Sahl sont occupés à le commémorer maintenant sur les réseaux sociaux.