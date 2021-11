Mort du compositeur légendaire de Broadway Stephen Sondheim à 91 ans

Stephen Sondheim, l’un des plus grands compositeurs de Broadway dont les tubes depuis plus d’un demi-siècle allaient du captivant West Side Story aux énervés Assassins, est décédé vendredi à l’âge de 91 ans.

Sondheim est décédé subitement à son domicile de Roxbury, Connecticut, juste un jour après avoir célébré Thanksgiving avec des amis, a déclaré son avocat de longue date F. Richard Pappas au New York Times,

Né et élevé à Manhattan pendant la Grande Dépression, Sondheim a fait preuve d’une maîtrise étrange des paroles et des notes et a rapidement pris d’assaut Broadway dans les années 1960 avec des comédies musicales telles que Gypsy et West Side Story.

Ses décennies d’excellence et de variété éclectique lui ont valu d’innombrables Tony Awards, un prix Pulitzer, un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière du Kennedy Center et la médaille présidentielle de la liberté du président Barack Obama en 2015. Irving Berlin, Cole Porter et Jerry Herman.

Dans ses mémoires de 2010, Sondheim a décrit la philosophie qu’il a apportée à l’ouverture de chaque chanson qu’il a écrite. « Le mot le moins important dans la ligne d’ouverture est celui qui obtient la note la plus importante », a-t-il écrit.

Sa mort est survenue alors que trois de ses comédies musicales se dirigeaient vers un renouveau, West Side Story sur grand écran et Assassins and Company sur la scène de Broadway.

Lien source