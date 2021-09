Mort du Covid-19 ou pas ? Avant la troisième vague, le Centre publie de nouvelles directives pour la publication d’un «document officiel» pour les décès de Covid

Photo : .

Le ministère de la Santé de l’Union et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) ont élaboré ensemble des directives qui publieront des « documents officiels » en cas de décès liés au COVID. Les directives, telles que soumises par le Centre à la Cour suprême en cas de demande d’indemnisation pour les décès dus au COVID, notaient que les cas diagnostiqués par RT-PCR/test moléculaire/test rapide d’antigène, ou qui ont été déterminés cliniquement dans un hôpital ou un établissement d’hospitalisation par un médecin pendant que l’on y est admis, seront reconnus comme des cas de Covid.

Le gouvernement a décidé de considérer les décès survenant « dans les 30 jours à compter de la date du test ou à compter de la date de détermination clinique comme un cas de Covid-19… -établissement de soins ». Cela a été fait « pour rendre la portée (de la disposition) plus large et plus inclusive ». L’étude de l’ICMR, cependant, montre que les décès dus au COVID-19 surviennent dans les 25 jours suivant le test positif d’une personne.

« Les cas de Covid-19 qui ne sont pas résolus et qui sont décédés en milieu hospitalier ou à domicile, et pour lesquels un certificat médical de cause de décès… a été délivré à l’autorité d’enregistrement comme l’exige l’article 10 de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès , 1969, sera traité comme un décès de Covid-19 ». Les décès dus à des suicides, des empoisonnements, des homicides, des accidents, etc. ne seront pas comptés comme des décès de Covid-19, même si l’infection virale est une condition d’accompagnement, ont noté les directives du gouvernement.

Le gouvernement a été invité à proposer des directives simplifiées pour la délivrance de documents officiels aux membres de la famille des victimes de Covid-19. Cela aidera les victimes de covid à poursuivre la correction des papiers délivrés par les autorités municipales ou autres en rapport avec le décès.

