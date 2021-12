Mort du footballeur argentin Alfredo Moreno au Mexique

09/12/2021 à 05:39 CET

L’Argentin Alfredo Moreno, qui a marqué 146 buts dans le football mexicain entre 2001 et 2014, est décédé ce mercredi à l’âge de 41 ans de l’âge, en raison des complications d’une tumeur cancéreuse.

Formé dans les rangs de Boca Juniors dans son pays, avec lequel il a remporté le Copa Libertadores en 2000 et 2003, le singe » Moreno a signé en 2001 avec Necaxa et depuis lors, il est devenu l’un des meilleurs buteurs du football mexicain.

Avec un grand sens du but et de la personnalité, l’attaquant originaire de Santiago del Estero Il s’est habillé dans la première division du Mexique, en plus de celui de Necaxa, les chemises de San Luis, América, Atlas, Tijuana, Puebla et Veracruz.

Il faisait partie de l’équipe des Xolos de Tijuana, champions du tournoi Apertura 2012 et leader des buteurs avec San Luis dans l’Apertura 2007.

Le mois dernier, le footballeur à la retraite a subi une Opération de la vésicule biliaire dans lequel ils ont détecté une tumeur maligne dans les intestins.

Boca Juniors pleure la mort d’Alfredo Moreno, joueur issu des Inferiores et double champion avec 18 buts en 38 matchs. Nous accompagnons la famille dans ce triste moment et nous nous en souviendrons à jamais avec la joie de ses festivités. pic.twitter.com/NMtRjdE13F – Boca Juniors (@BocaJrsOficial) 8 décembre 2021

Moreno a fait ses débuts avec Boca Junior en 1998, en 2000, il est allé au Racing et après une brève escale à Necaxa, il a signé avec Shandong Luneng de Chine ; retourné à Boca en 2003, l’année où Il est retourné à Necaxa pour rester au Mexique.

Alfredo Moreno est le Joueur argentin avec le plus de buts en première division du Mexique et l’un des étrangers les plus performants de la ligue ce siècle.

Depuis que la mort de l’attaquant a été annoncée sur les réseaux sociaux, les équipes de la ligue ont exprimé leurs condoléances et certains footballeurs ont manifesté leur solidarité avec la famille du joueur.