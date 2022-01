Mort gestationnelle ou périnatale. Qu’est-ce que c’est et comment l’expliquer à nos enfants

09/01/2022 à 09:01 CET

Marie Docteur

Chaque année en Espagne, environ 100 000 femmes subissent la perte ou la mort d’un bébé pendant la grossesse ou pendant la période néonatale. Pour rendre cette situation visible, chaque 15 octobre, le Journée internationale de la mort gestationnelle, néonatale et de la petite enfance.

Bien sûr, la mère et le père sont ceux qui souffrent le plus de cette situation, mais qu’en est-il de la fratrie ? Comment devrions-nous aborder la question avec le reste des enfants de la famille ?

Qu’est-ce que la mort gestationnelle ou périnatale ?

La première chose à différencier sont ces trois concepts :

Mort gestationnelle :

La mort gestationnelle ou fœtale survient lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère depuis plus de 22 semaines.

Mort périnatale :

Dans le cas d’atteindre 28 semaines ou même de naître et de dépasser la première semaine de vie, mais la mort survient, alors on parle de mort périnatale.

Mort néonatale :

Lorsque le bébé naît, mais a des problèmes pendant les 28 prochains jours et meurt, ce qu’on appelle la mort néonatale ou néonatale se produit.

Comment expliquer la mort aux autres enfants

Les enfants perçoivent tout ce qui se passe autour d’eux, même lorsque nous évitons de parler d’un problème qui nous touche ou que nous ne savons pas comment le soulever. Certains pères et mères préfèrent ne pas parler de ces sujets pour protéger leurs enfants ou parce qu’ils pensent qu’ils ne comprendront pas.

« Il est important d’impliquer les autres enfants, quel que soit leur âge, dans l’ensemble du processus car cela améliorera l’acceptation de la perte et le sentiment de contrôle de la situation. Ils souffrent également intensément de la perte, ils peuvent se sentir coupables et avoir besoin de se défouler », explique Rosa Ana Bonora, vice-présidente de Nubesma, Association pour le soutien du deuil gestationnel et néonatal, qui nous donne également quelques lignes directrices sur la façon dont nous devons explique ce qui s’est passé :

Bien que ce soit très douloureux et difficile, il est préférable de communiquer ce qui s’est passé le plus tôt possible, passé les premières heures de plus grande confusion et confusion.Les personnes les plus appropriées pour communiquer la perte de leur petit frère/sœur seront les mamans/papas, ni professionnel ni psychologue. Mais si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, un membre de la famille ou un ami très proche peut le faire. Expliquez ce qui s’est passé avec des mots simples et sincères, adapter l’explication à leur âge et à leur compréhension. Par exemple, on peut leur dire : » Il s’est passé quelque chose de très, très triste. Le bébé que nous attendions, votre petit frère/sœur est décédé. » Les enfants de 3 à 6 ans doivent êtreexpliquent très bien le sens de la mort, car pour eux elle est temporaire et réversible. Il faut éviter des phrases telles que : « il est parti & rdquor ;, » il dort / a & rdquor; ou des termes qui vous font penser que vous pouvez revenir. Ne séparez pas le frère ou la sœur de la réalité qu’il/elle vit. Accompagnez-le dans le duel et proposez-lui de dire au revoir à son frère/sœur. Avec de jeunes enfants, vous pouvez dessiner le contour de la main ou du pied du bébé sur du papier puis le leur donner en les invitant à faire un dessin. Parler du bébé décédé et le partage peut être le meilleur moyen de s’entraider et de faire face à l’expérience du deuil d’une manière saine. Un livre qui peut vous aider à expliquer ce qui s’est passé est « Expliquez-moi ce qui s’est passé & rdquor; de la Fondation Mario Losantos.