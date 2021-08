Le président Biden étant contraint de défendre son retrait désastreux d’Afghanistan lundi, les reportages sur CBS Evening News ont été plus profonds que d’autres alors qu’ils parlaient avec des anciens combattants qui y ont combattu, y ont perdu des membres et les familles qui y ont perdu des êtres chers. Correspondant de CBS au Pentagone et vétéran de la Marine au Vietnam, David Martin les a amenés à s’ouvrir sur ce qu’ils ressentent et s’ils pensent ou non que tout ce qu’ils ont sacrifié n’a servi à rien.

« En deux décennies, plus de trois quarts de million de militaires américains ont été déployés en Afghanistan. Eh bien, ce soir, beaucoup se demandent si leurs sacrifices n’ont pas été gaspillés », a annoncé la présentatrice Norah O’Donnell en le remettant à Martin.

Il s’est d’abord entretenu avec « Juan Dominguez [who] était un caporal de la marine en 2010, envoyé dans le cœur des talibans de la province d’Helmand, où son bataillon a perdu 25 hommes tués. Dominguez a déclaré qu’il était “sur le point de pleurer parce que c’est comme – nous avons tellement donné et comme cela est anéanti”.

Dominguez craignait également pour la sécurité des Afghans qui ont aidé ses collègues Marines au cours des 20 dernières années. « Nous leur avons apparemment tourné le dos. Et priez simplement pour eux parce que notre gouvernement ne les a pas aidés à sortir ce passage sûr », a-t-il déploré.

Le suivant était « Colonel de l’armée à la retraite, Dave Bronstrom a perdu son fils Jonathan à la bataille de Wanat en 2008. » “C’est une honte pour ce pays de partir comme ça”, a déclaré Bronstrom. “C’est très décourageant.”

Martin a également partagé la vidéo d’un hélicoptère Apache qui a assisté à la bataille où le fils de Bronstrom a sacrifié sa vie pour protéger son unité :

APACHE CREWMAN: Nous sommes dans une mauvaise situation, besoin que vous veniez immédiatement. MARTIN : La caméra du canon d’un hélicoptère Apache a pu distinguer son corps ainsi que les autres soldats tués ce jour-là. APACHE CREWMAN : Nous aurons d’autres missions de héros tombés au combat à suivre. J’ai un total de neuf KIA. Plus de.

Martin lui a même posé la question difficile apportée sur la décision de Biden qui a permis aux talibans de prendre le contrôle du pays :

MARTIN : Je déteste poser cette question. Avez-vous l’impression que votre fils est mort pour rien ? BRONSTROM : Vous savez, mon fils est mort en essayant de protéger ses camarades. Mais pour la cause ultime de stabiliser le pays et d’établir un bon gouvernement, oui, c’était un sacrifice qui n’a servi à rien.

“Les États-Unis ont dépensé 1 000 milliards de dollars en Afghanistan et cela ressemble à des cacahuètes par rapport aux 2 400 morts et aux 22 000 blessés”, a conclu Martin.

La question de savoir si le sacrifice en valait la peine a également été soulevée par O’Donnell dans le segment final, où elle a réfléchi à la guerre : « Les guerres sont coûteuses à commencer et à finir. C’est coûteux de rester et de partir. Le coût en vies humaines, les près de 2 500 soldats américains perdus, les familles qu’ils ont laissées derrière eux et les plus de 20 000 guerriers blessés, certains se demandent : nos sacrifices en valaient-ils la peine ?

