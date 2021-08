Oui Uderzo et Goscinny set a approché le monde olympique à travers Astérix par ironie, mais aussi par respect et connaissance, l’intention du grande saga olympique de la bande dessinée espagnole ça ne semble pas avoir été ça. 49 ans depuis le professeur Francisco Ibez Talavera rapproche le monde olympique de Mortadelo et Filemn, qui comme Astérix ou Don Quichotte lui-même sont passés des pages au monde réel, en devenant une référence sociale pour, déjà, plusieurs générations qui ont grandi avec eux. Non : Mortadelo et Filemn, qui ont été olympiens plus de Jess garca bragadoIls n’ont jamais abordé les Jeux avec trop de respect, bien qu’ils l’aient fait avec d’excellents résultats.

On pourrait dire que Mortadelo et Filemn étaient des olympiens précoces : A fait ses débuts en 1972, proche de ses 14 ans, comme les sauteurs de trampoline ou les barreurs d’aviron et en réalité il ne semble pas qu’il y ait eu de raison concrète à sa démarche olympique. Goscinny a déclaré qu’Astérix est venu à Olympie à la suite de l’impact de Mexico 68, mais Ibez est généralement défini comme n’étant pas un fan de sport : L’une de ses phrases récurrentes est que dans sa vie, il est allé au football deux fois, la première et la dernière, et les deux le même jour. Ainsi, la présence olympique de Mortadelo et Filemn de 1972 à 1976 (et aux Coupes du monde de football, depuis 1978) est en réalité une autre preuve de l’importance sociale des Jeux, même dans des domaines théoriquement étrangers. Mortadelo et Filemn sèment le chaos depuis près d’un demi-siècle – et parfois extrêmement critique – dans le monde olympique.

Les albums olympiques de Mortadelo et Filemn, 11, elles sont certainement et peut-être inévitablement irrégulières. Ils correspondent, c’est-à-dire, aux différentes étapes du développement du personnage. Lorsqu’ils prennent leur premier navire à destination des Jeux, l’un équipé de la flamme olympique et l’autre d’allumettes en cas d’extinction, Mortadelo et Filemn étaient encore conceptualisés comme une bande dessinée pour enfants ou plutôt, eh bien, pré-adolescent, qu’Ibez a toujours été très clair sur le fait qu’il devait suivre l’évolution de son public.

La première incursion olympique des agents de la TIA a eu lieu, littéralement, en 1976 mais, en réalité, en 1972. Mortadelo et Filemn En la Olimpiada, l’album qui ouvre la série, était contemporain de Munich 1972, mais a ensuite été renommé ‘Gatolandia 76’ avec laquelle la série ne perd pas la continuité historique. A cette époque, il ne faisait pas longtemps qu’Ibez avait abandonné le dessin détaillé des écoles françaises et belges (visible dans les trois premiers albums, Sulfate atomique, contre le gang de Chicharrn et Street Safari) Oui évolué vers un style plus libre dans le dessin et la narration, en accord avec l’humour visuel de Charlot, Laurel et Hardy ou les flics Keystone, où les courses et les détonations sont complétées par des dialogues éclairs parfois typiques de frères Marx et le ton général de Stira au ‘James Bond Universe’, toile de fond de la série depuis que les Agents de l’Information sont entrés dans les Techniciens d’Investigation Aéroportée (TIA).

Un détail à noter est que si cette édition olympique était à Gatolandia, c’était en raison des effets de la censure, toujours attentif à toutes les bêtises, qui veillait, par exemple, parce que L’Allemagne ou le Canada ne pouvaient pas être offensés parce que leurs Jeux sont sortis dans une bande dessinée pour enfants. Déjà dans les premières vignettes, il est clair, cependant, le ton inconoclaste féroce de la série : Le gag avec la différence entre “Olympiad” et “Ou nettoyé avec un chiffon …” est peut-être le meilleur des plus de 200 albums des deux personnages . Tout au long de ses pages, hormis la folle participation de Mortadelo aux épreuves les plus variées – commentée parun “orateur” sarcastique

– Ibez passe également en revue des sujets tels que des sujets nationaux ou, en bref, le moment émouvant -bien qu’il se termine par un mamporro, bien sûr- dans lequel le pauvre Mortadelo rêve que, parfois, il gagne. Lorsque la série revient, en 1980, la censure a disparu etle ton de la série a changé . De nos jours, le monde réel, ils entrent définitivement dans le monde de certains Mortadelo et Filemn qui s’orientent davantage vers un public jeune puis un public adulte à l’esprit jeune. Cette année-là, dans une Espagne de conflits sociaux et du travail et dans un monde étranger de guerre froide et de boycotts, TIA se rend à Moscou où des espions du KGB émergent de sous les tuiles

pour essayer de localiser les agents provocateurs. Le travail, cependant, n’atteint pas le niveau de le troisième opus, au niveau du premier comme le meilleur de la série. À Los Angeles 84 Ibez, rejoint le ligne de plainte constante sur l’état du sport espagnol que dans ces années-là il s’est développé à partir des ondes, avec plus ou moins de succès, Jos Mara García et il fait intervenir ses agents, soutenus par le professeur Bacterio, dans une aventure qui marque le reste de la série. Mortadelo et Filemn tenteront de donner un coup de main pour obtenir “autant de médailles que possible” – malgré leurs objections selon lesquellescomme ils les voient mettre la main ils finissent à Alcatraz ou à Sing Sing -, sous les ordres de

un manager fier et anonyme et son adlord Pirindlez. Cette aventure, en effet, a laissé sa marque. Mortadelo et Filemn n’ont cessé d’être olympiens depuis lors, participant parfois et parfois à des travaux de surveillance, mais toujours au grand dam de la famille olympique : chaque fois que leur présence était annoncée, le reste des athlètes fuyaient ou entraient dans des couvents tandis que entraîneurs et techniciens tentaient de se suicider avec des résultats variables. Mais le devoir est le devoir. A Sel 88, ils cherchaient… de l’ADN pour fabriquer une substance dopante. Bien sûr, à Barcelone 1992, ils participent à une opération de sécurité dont les conséquences souffrent Mitterrand, Felipe, Pujol, Aznar, Maragall, Bush ou le Pape

tandis qu’Ibez arrive aux Jeux en tant que VIP international. À Atlanta 1996, Mortadelo et Filemn affrontèrent lefondamentalisme islamique ; à Sydney 2000, ils tentent de démasquercorrompu; à Athènes en 2004, ils tentent de défendre les Jeux Talibaez (une mauvaise version des talibans ), à Pékin 2008, ils sont arrivés dans la ville olympique fuyant, justement, les Jeux. A Londres 2012, ils surveillent l’austérité des Jeux en pleine crise économique où les médailles sont des capsules de soda Et, enfin, dans Ro 2016, ils essaient de découvrir un autre saboteur, ils reviennent pour le disputer bien que dans l’équipe Burrolandia depuis

l’équipe espagnole refuse de lever le veto. À l’heure actuelle, certains Mortadelo et Filemn aussi jeunes qu’au premier jour, bien qu’ils aient déjà 60 ans, ont été avec la famille olympique à Tokyo 2020. Ils sont, en bref et en réalité,

quelques autres personnages de la scène olympique en Espagne. . Seulement pour Francisco Ibez Talavera , dans la première vignette citée,

il lui est permis d’utiliser le mot “Olympiade” comme synonyme

des “Jeux Olympiques”, quoi qu’en dise la RAE.