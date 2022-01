Mortal Kombat 11 ajouté à PlayStation Now

Sony a annoncé que janvier verra six nouveaux jeux ajoutés au service de jeux en streaming PlayStation maintenant, mélangeant des sorties à gros budget et indépendantes qui totalisent un mois de qualité dans l’ensemble.

Les jeux sont Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Mortal Kombat 11, Super Time Force Ultra, Fury Unleashed, Unturned et Kerbal Space Program. Les jeux offrent une belle diffusion aux joueurs dans lesquels se mettre à pleines dents.

Cette liste couvre le spectre des rejets que nous voyons habituellement dans un microcosme. Vous avez les spectacles à gros budget de Final Fantasy 12 et Mortal Kombat 11 et la créativité indépendante de Super Time Force Ultra et Kerbal Space Program, sans oublier Unturned et Fury Unleashed comme joyaux cachés potentiels. Ajoutez à cela la quantité déjà écrasante de jeux disponibles pour PlayStation Now et vous obtenez un formidable service de jeux en nuage, bien qu’il soit encore très dépendant du nuage dans un monde qui n’a pas tout à fait l’infrastructure Internet pour en tirer pleinement parti. de son potentiel.

PlayStation continue de renforcer son offre de jeux sur ses différents services. Les abonnés PlayStation Plus viennent également de recevoir une nouvelle sélection de jeux, avec Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers et Dirt 5 rejoignant le service d’abonnement. Tout cela fait partie du plan de Sony pour offrir plus de ses titres à plus de gens. La société prend un bon départ avec sa dernière console, car la PS5 a vendu plus de 13 millions d’unités, bien qu’elle reste incroyablement difficile à trouver.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Mortal Kombat 11, Super Time Force Ultra, Fury Unleashed, Unturned et Kerbal Space Program seront disponibles sur PlayStation Now le 4 janvier.