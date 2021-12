Mortal Kombat 11, Firewatch et bien d’autres arrivent dans le Game Pass cette semaine

Microsoft vient d’annoncer le prochain lot de jeux à venir sur Game Pass. En plus des indies bien-aimés comme Firewatch et Broken Age, la liste comprend également des frappeurs plus lourds comme Mortal Kombat 11, qui devraient tous entrer en service ce jeudi 16 décembre.

Ces titres s’ajoutent à la gamme déjà empilée de Game Pass pour décembre. En plus du lancement très attendu de Halo Infinite la semaine dernière, ce mois-ci a vu l’ajout de jeux comme Stardew Valley, Serious Sam 4, Among Us et One Piece Pirate Warriors 4, dont le dernier dont nous avons été informé de bonne autorité est excellent. , mais seulement si vous lisez d’abord le manga.

La liste complète des jeux à venir sur le service d’abonnement Xbox ce mois-ci – y compris les titres qui ont déjà été ajoutés au Game Pass – est la suivante.

Jeux disponibles sur Game Pass maintenant

Anvil (console/PC) – 2 décembre

Archvale (cloud/console/PC) – 2 décembre

Final Fantasy XIII-2 (console/PC) – 2 décembre

Simulateur de tonte de pelouse (cloud/console/PC) – 2 décembre

Rubber Bandits (cloud/console/PC) – 2 décembre

Stardew Valley (cloud/console/PC) – 2 décembre

Warhammer 40,000 : Battlesector (cloud/console/PC) – 2 décembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (cloud/console/PC) – 7 décembre

Serious Sam 4 (console/PC) – 7 décembre

Halo Infinite (cloud/console/PC) – 8 décembre

One Piece Pirate Warriors 4 (cloud/console/PC) – 9 décembre

Aliens : Fireteam Elite (cloud/console/PC) – 14 décembre

Les jeux arrivent sur Game Pass cette semaine

Parmi nous (console) – 15 décembre

Ben 10 : Power Trip (cloud/console/PC) – 16 décembre

Broken Age (cloud/console/PC) – 16 décembre

Firewatch (cloud/console/PC) – 16 décembre

The Gunk (cloud/console/PC) – 16 décembre

Lake (cloud/console/PC) – 16 décembre

Mortal Kombat 11 (cloud/console/PC) – 16 décembre

Paw Patrol : Mighty Pups Save Adventure Bay (cloud/console/PC) – 16 décembre

Race With Ryan (cloud/console/PC) – 16 décembre

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (cloud/console/PC) – 16 décembre

Transformers: Battlegrounds (cloud/console/PC) – 16 décembre

Encore une fois, le jeu hors concours ici est évidemment Halo Infinite. Pour ceux qui se demandent si la dernière aventure de Master Chief vaut la peine d’être lancée, la campagne est la meilleure de la série depuis Halo 3, tandis que le composant multijoueur correspondant est une belle danse.

Si Halo n’est pas exactement votre truc, nous vous recommandons fortement d’essayer Firewatch. Le premier effort de Campo Santo à partir de 2016 est largement vénéré comme l’un des meilleurs jeux indépendants jamais créés, ce qui signifie qu’il est désormais incontournable pour quiconque possède un abonnement Game Pass actif – surtout maintenant, vous pouvez en acheter un pour seulement 1 $.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.