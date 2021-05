Mortal Kombat 2: Pourquoi la suite doit ramener Kano peu importe quoi

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour Mortal Kombat. Lisez à vos risques et périls!

Mortal Kombat a été rendu public et, même si je ne m’attends pas à ce qu’il remporte le meilleur film à l’avenir, le film a ses points forts. La violence est au rendez-vous, il y a une tonne de rappels à la franchise de jeux vidéo et, visuellement, le film est époustouflant. Il y a aussi une étoile brillante dans ce film, et il s’appelle Josh Lawson. En entrant, je n’aurais jamais pensé que Kano serait la meilleure partie du film, mais nous y sommes.