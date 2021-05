Mortal Kombat 2: Une star de la WWE veut vraiment jouer à Johnny Cage

The Miz est enthousiasmé par la possibilité de rejoindre le casting de Mortal Kombat pour une suite. The Miz apprécie tous les fans qui ont immédiatement commencé à faire campagne pour qu’il soit Johnny Cage. Même le co-créateur de Mortal Kombat a donné son soutien à la perspective de The Miz jouant Johnny Cage. Dans l’ensemble, ce serait un rêve devenu réalité pour le Miz, et le fait que ce soit une possibilité est vraiment cool. The Miz réitère son désir et son engagement à essayer de décrocher le rôle de Johnny Cage, continuant en disant: