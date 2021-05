Mortal Kombat: 6 faits marquants sur Johnny Cage

Johnny Cage est mort et a été ressuscité dans le passé… plusieurs fois

D’accord, j’espère que vous vous asseyez pour ça, mais les rapports sur la mort de Johnny Cage ont été grandement exagérés. J’essaierai d’expliquer. Ainsi, les forces perverses de Shao Khan sont descendues sur terre dans Mortal Kombat 3, et le centaure, Motaro, tue Johnny Cage. Ou était-ce Kintato qui l’a tué? En fait, c’était tous les deux depuis que l’histoire a été relancée à plusieurs reprises.

Voici la partie la plus folle, cependant. Ainsi, avec Earthrealm et Outworld devenant un lors des événements de Mortal Kombat 3, Heaven est en quelque sorte en évolution. C’est ainsi que l’âme de Johnny revient sur terre, et il vit pour se battre un autre jour. Mais je n’ai pas encore fini. Il a ensuite été tué à nouveau dans le jeu Mortal Kombat: Deadly Alliance, pour être ramené par Onaga pour le servir… Mais attendez, je n’ai toujours pas fini. Cage a également été tué à nouveau dans le jeu Mortal Kombat: Armageddon où nous voyons sa tête décapitée. Depuis lors, Johnny Cage est resté en vie dans tous les jeux ultérieurs. Est-ce que tu as compris tout ça?