Mortal Kombat: 7 meurtres les plus insensés dans le nouveau film

En ce qui concerne tout ce qui concerne Mortal Kombat, les attentes en matière de violence sont élevées. Enfer, c’est juste là dans le nom. Le jeu vidéo a été créé avec pour principe que deux personnages essaient de se battre à mort de manière créative et sanglante, et c’est une formule qui fonctionne depuis près de trois décennies maintenant. En tant que tel, les fans se sont définitivement lancés dans la nouvelle adaptation à succès du réalisateur Simon McQuoid, anticipant une destruction et un démembrement hardcore, et dans ce domaine, le film ne déçoit certainement pas.

Mortal Kombat ne perd pas de temps à se rendre à la violence sanglante, car beaucoup de trucs rouges sont renversés dans la première séquence seule, mais il y a certainement certains moments qui se démarquent plus que d’autres – les points forts étant sept meurtres spécifiques que les fans vont rappelez-vous depuis longtemps. Nous les avons tous relatés ici, et il convient de souligner que nous n’avons pas inclus toutes les scènes de mort qui ont été coupées ici; c’est juste le meilleur.

Spoilers à venir!