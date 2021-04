Mortal Kombat a eu un grand week-end au box-office, mais il a encore presque perdu pour un concurrent surprise

À la suite de ses débuts au numéro un, il sera intéressant de voir quel genre de jambes a Mortal Kombat, et s’il se révélera plus concentré que certains des autres grands films que nous avons vus sortir dans le dernier couple. des mois. La réception critique pour des films comme Raya et le dernier dragon de Walt Disney Pictures Animation, Nobody d’Ilya Naishuller et Godzilla contre Kong a été beaucoup plus positive, et bien qu’il y ait beaucoup de mesures impliquées, il est vraisemblable que le bouche à oreille a eu un impact considérable (en particulier pour Raya, qui a démarré lentement au niveau national, mais a maintenant quintuplé ses chiffres d’ouverture). Il sera curieux de voir le poids que le buzz a sur le film d’action lourd de sang au moment où il en aura terminé avec sa course théâtrale.