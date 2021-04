Mortal Kombat: ce que les fans disent de l’adaptation du jeu vidéo

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers pour Mortal Kombat. Si vous ne voulez rien avoir de l’adaptation brutale du jeu vidéo, vous voudrez peut-être revenir après avoir vu le film par vous-même.

Après près de 25 ans de pause, la franchise cinématographique Mortal Kombat a fait son retour dans le grand public le 23 avril 2021, lorsque l’adaptation de Simon McQuoid du jeu de combat d’arcade controversé est sortie dans les salles et HBO Max. Maintenant que le week-end d’ouverture est passé et que les fans de longue date se sont rendus à la fin de Mortal Kombat, ils sont allés sur Twitter pour partager leurs réflexions sur les choses qu’ils aimaient, les choses qu’ils détestaient et comment le film les a ramenés à leur jeunesse passée à pomper. quarts dans une armoire d’arcade ou retrouvé le «code du sang» dans la sortie à domicile de Sega du jeu.

Et bien que Mortal Kombat soit loin d’être irréprochable, la brutalité (et les décès) des scènes de combat du film, en particulier celles impliquant Sub-Zero de Joe Taslim, un certain personnage préféré des fans, et la perspective de suites a suscité l’enthousiasme de la plupart de ceux qui ont vu le film. ce qui nous attend…