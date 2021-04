Mortal Kombat Creator jette un peu de lumière sur Johnny Cage, et je me demande toujours pourquoi il n’est pas dans le nouveau film

Le tollé et les rumeurs des fans dans les années 90 montrent à quel point les fans étaient attachés à leurs personnages préférés. Bien que Johnny Cage ait peut-être été le personnage le moins sélectionné pour Mortal Kombat 2, sa mort a été un événement majeur en termes de tradition. De plus, c’était il y a près de 26 ans. Maintenant, Johnny Cage est sans doute le combattant le plus reconnaissable de la franchise, aux côtés de Sub-Zero et Scorpion. En fait, chaque personnage original est présenté dans le prochain redémarrage à l’exception de Johnny Cage. Ce qui donne?