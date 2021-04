Mortal Kombat et Demon Slayer se battent au sommet du box-office américain ⋆ .

]]>]]>

Godzilla contre Kong peut avoir rajeuni le box-office avec son transport intérieur de 86,6 millions de dollars, mais il était temps pour les deux titans en guerre de se retirer au sommet des charts cette semaine. Combat mortel et Démon Slayer The Movie: Mugen Train a livré un doublé qui a abouti au week-end le plus rentable depuis le début de la pandémie.

Combat mortel était encore une autre victoire pour Warner Bros. puisqu’elle a pris la première place avec un transport de 22,5 millions de dollars. Une cote R, des critiques mitigées et le facteur de diffusion simultanée en ont fait un exploit assez impressionnant pour l’adaptation du jeu vidéo. Cela aurait pu être un chiffre beaucoup plus élevé sans la performance surprise de Démon Slayer The Movie, qui a rapporté 19,5 millions de dollars sur près de la moitié du nombre d’écrans Combat mortel, ce qui en fait sans doute le vrai gagnant du week-end. Déjà un énorme succès à l’étranger, l’anime d’action culte est le film le plus rentable de tous les temps au Japon, et a maintenant rapporté 407 millions de dollars dans le monde.

VOIR AUSSI: Chaque film de Mortal Kombat classé du pire au meilleur

Godzilla contre Kong a continué d’échanger des coups à la troisième place, ajoutant 4,2 millions de dollars lors de son quatrième week-end pour une cume mondiale de 400 millions de dollars, tandis que le film d’action de Bob Odenkirk Personne n’a baissé que de 25%, malgré une mise à disposition récente en VOD, pour un total national de 21,7 M $. Raya et le dernier dragon, à sa huitième semaine sur le graphique, était également un indicateur fort que les gens sont prêts à revenir au cinéma, car bien que toujours disponible à un prix élevé sur Disney +, l’aventure animée a quand même réussi à gagner 1,7 M $ sur le marché intérieur, pour un Un total de 39,8 millions de dollars et un total mondial de 111 millions de dollars.

Le tableau complet est disponible sur Box Office Mojo.

«Dans« Mortal Kombat », le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage – ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. . Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer ses arcanes – l’immense pouvoir de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes?

Combat mortel met en vedette Lewis Tan dans le rôle de Cole Young; Jessica McNamee dans le rôle de Sonya Blade; Josh Lawson comme Kano; Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden; Mehcad Brooks dans le rôle de Jackson «Jax» Bridges; Ludi Lin comme Liu Kang; Chin Han comme Shang Tsung; Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero; et Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion; Max Huang comme Kung Lao; Sisi Stringer dans le rôle de Mileena; Matilda Kimber dans le rôle d’Emily Young; Laura Brent comme Allison Young; et Daniel Nelson comme Kabal.

]]>]]>