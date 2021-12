Mortal Kombat HD Dev veut refaire la trilogie OG, mais il a besoin de votre soutien

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous avez rêvé d’un Remake de la trilogie Mortal Kombat sur Nintendo Switch, vous voudrez peut-être consulter la pétition d’Eyeballistic.

Cette même équipe a approché le co-créateur de la série Ed Boon en 2016 avec Mortal Kombat HD. Alors qu’il était tout à fait d’accord, Warner Bros. (le propriétaire de Mortal Kombat IP) n’avait pas autant confiance dans le projet et n’était soi-disant pas convaincu que le jeu vendrait plus de 100 000 unités dans le monde.

Maintenant qu’Eyeballistic est devenu un groupe de développement légitime – en obtenant et en signant des contrats pour produire des jeux pour plusieurs plates-formes, il veut donner une autre chance, alors il a mis en place un pétition sur Change.org. Il y a même la preuve de concept ci-dessus pour l’accompagner (ça a l’air incroyable, d’ailleurs).

La pétition a déjà dépassé les 15 000 signatures et bien qu’il y ait un objectif cible de 25 000 sur le site Web, l’équipe dit qu’elle recherche 100 000 supporters au total. Il existe également une campagne sur les réseaux sociaux faisant la promotion du hashtag #BBMKT – « ramenez la trilogie Mortal Kombat ».

15 000 signatures sur #BBMKT ? Merde, vous êtes incroyables ! J’ai promis un petit quelque chose de spécial et le voici : Le lien compressé non-twitter en résolution 4K est toujours rendu, mais ici : https://t.co/TtCyCbiUo0 Nous avons également amélioré le ralenti de Baraka ! @JustMKollum l’a écrasé sur cette étape ! pic.twitter.com/qrohGWn9Yr – Joe Tresca (@calactyte) 28 décembre 2021

Eyeballistic poursuit en expliquant comment il a amélioré sa technologie de restauration en ligne avec une technologie propriétaire – pour améliorer encore plus GGPO et fluidifier le jeu sur de grandes distances. Pour y parvenir, il utilisera les services en ligne d’Epic, ce qui permettra également au jeu de prendre en charge le jeu croisé et lui donnera une chance d’être accueilli par la scène des tournois FGC.

De plus, le développeur « recréera minutieusement chaque détail de chaque scène et personnage » dans une magnifique 3D. Cela inclut la fatalité, la brutalité, l’amitié et l’animalité. Les personnages et les scènes bénéficieront également d’un lifting en 4K sur les plates-formes prises en charge et il y aura un gameplay à 60 ips – avec l’intention d’alimenter le titre avec Unreal Engine 5. Toute la musique bénéficierait également du traitement de remake.

« Les plates-formes cibles pour la sortie seraient Nintendo Switch, Xbox Series, PS5 et PC. Nous prévoyons que le jeu coûterait 39,99 $ et qu’il inclurait tout ce que la trilogie MK originale avait plus la création de matchs en ligne standard et les classements mondiaux. Si vous voulez ce remake pour arriver, veuillez montrer votre soutien en signant la pétition. Lorsque nous atteindrons 100 000 supporters, nous contacterons WB avec un plan d’utilisation du financement participatif pour démontrer davantage que le jeu se vendra comme un fou ! »

Souhaitez-vous que ce projet soit approuvé? L’achèteriez-vous ? Racontez-nous dans les commentaires.