Mortal Kombat KO de Kubrat Pulev, Jake Paul volant le chapeau de Floyd Mayweather et John Fury imitant Conor McGregor… les moments les plus fous de la boxe en 2021

Alors que 2021 touche à sa fin, talkSPORT.com revient sur ce qui a été l’une des années les plus folles d’un sport qui continue d’étonner.

Qu’il s’agisse d’un KO sensationnel, d’une conférence de presse enflammée ou d’un combat envoûtant, la boxe avait à peu près tout.

.

La boxe en 2021 a dépassé même nos attentes les plus folles

Malgré les difficultés présentées par la résurgence du virus COVID-19 qui s’est emparé du monde, les fans ont toujours eu droit à des moments de boxe spectaculaires et insensés dans une égale mesure.

« La Montagne » chancelante dans un combat d’exposition – mai 2021

Alors que Hafthor Bjornsson n’a peut-être pas encore obtenu son combat de boxe lucratif avec Eddie Hall, l’ancien homme le plus fort du monde a poursuivi son incursion dans la boxe.

« Thor », comme on l’appelle affectueusement, a affronté l’ancien combattant du MMA Simon Vallily et a subi un examen approfondi.

Après avoir été déstabilisé au début, ‘Thor’ a touché le pont au troisième tour et cela s’est avéré être une affaire plutôt frénétique.

« Il est maladroit, c’est un grand homme, il devient physique », a déclaré Vallily après le combat. «J’ai vu son dernier combat et je le remercie, il est venu beaucoup.

« Il a beaucoup de potentiel. Je ne dis pas que ça.

Puis Thor a frappé la toile, mais ce n’était pas un renversement

Réaction de Tyson Fury à la défaite de Billy Joe Saunders – mai 2021

Billy Joe Saunders savait que les chances étaient contre lui lorsqu’il s’est rendu à Dallas, au Texas, pour affronter la superstar livre pour livre Saul ‘Canelo’ Alvarez en mai.

Détenant le titre WBO des super-moyens, le Britannique savait qu’il faisait obstacle aux rêves incontestés de Canelo chez les super-moyens et était prêt à choquer le monde.

Cependant, après avoir subi une fracture de l’orbite, le joueur de 31 ans a été retiré du combat et cela a déclenché des scènes de liesse sauvage.

Fury et son demi-frère Tommy étaient au premier rang et se sont retrouvés pris dans un chahut, qui a tous été filmés à la caméra juste après la fin du combat.

Jake Paul vole le chapeau de Floyd Mayweather – mai 2021

Avant que Logan Paul ne soit programmé pour combattre sans doute le plus grand boxeur de tous les temps, son propre frère a dû être banni.

Jake Paul – qui venait d’éliminer Ben Askren – s’est rendu au Hard Rock Stadium de Miami pour une conférence de presse d’avant-combat standard.

Cependant, l’ancienne star de YouTube a assuré que c’était tout sauf lorsqu’il a affronté la star du 50-0 et a commencé à lui retirer le chapeau de la tête et à crier: « Gotcha hat ».

Une bagarre s’est ensuivie entre l’équipe de sécurité de Mayweather et les amis de Paul, le résultat final étant que le jeune frère de Paul a été banni du combat et a commencé à se faire tatouer un « chapeau Gotcha ».

Showtime Boxe – Twitter

L’idée de voler le chapeau de Mayweather ne s’est pas avérée intelligente

Mike Tyson réagit à Floyd Mayweather contre Jake Paul – juin 2021

Un mois plus tard, les deux hommes qui étaient censés se battre ont fait exactement cela et c’était autant un freak show que c’était un spectacle.

En plus de sembler garder Paul après l’avoir assommé, Mayweather s’est vanté de l’argent qu’il gagnait grâce à un sponsor sur son short.

Pourtant, c’est la réaction de la légende des poids lourds Mike Tyson qui a vraiment fait les gros titres par la suite, avec «Iron Mike» massivement confus par ce qu’il a vu.

« Je pense que Floyd devrait continuer d’essayer », a-t-il déclaré sur Instagram Live. «Je ne pense pas qu’il devrait se battre contre un cruiserweight af ******.

«Je pense qu’il devrait continuer à combattre les gars avec son propre poids. Qu’est-ce qu’il fout ? Se battre [Manny] Pacquiao encore ou quelque chose, restez en forme.

« Maintenant que j’y pense, il aurait dû faire perdre beaucoup de poids à Paul. J’ai été surpris [he didn’t do that]. Un combattant intelligent l’aurait fait souffrir, l’aurait fait mourir de faim.

« C’était plus difficile que Floyd ne l’avait prévu, je crois. »

Amanda Westcott/Showtime

Le grand frère Logan a fait une solide performance contre le meilleur boxeur de son époque

Joe Rogan crie « erreur ou corruption » a affecté Fury vs Wilder III – octobre 2021

Le combat de trilogie que personne ne semblait vouloir a dépassé les attentes, puis certains car il s’est avéré être l’un des plus grands combats de poids lourds de ces derniers temps.

Fury a fait face à une certaine adversité avant de triompher et de conserver son titre WBC, étant abandonné deux fois au quatrième tour.

Rogan a allégué que l’arbitre Russell Mora avait accordé au Britannique un « compte long » et suggéré que l’officiel avait peut-être paniqué.

« L’arbitre est censé dire ‘Un deux…’ quand le gars tombe. Mais si, pour une raison quelconque, il doit interrompre le décompte… vous êtes censé reprendre le décompte là où le compteur du ring l’a », a déclaré l’animateur de Joe Rogan Experience.

« Donc, il y a un gars qui compte au bord du ring, et il continuera à compter. Donc, si vous êtes à « Un, deux », et que vous vous dites « Allez dans un coin neutre », ce type est censé être « trois, quatre, cinq », mais il ne l’a pas fait.

« Il y est retourné, ‘trois, quatre’, mais le gars était déjà à terre depuis quelques secondes. Sans aucun doute, ce fut un long compte. Je pense que c’est une erreur ou une corruption. Très probablement une erreur, très probablement le gars panique.

Frank Micelotta/FOX

Le Gypsy King est revenu deux fois des KO avant de sceller le KO

John Fury imite Conor McGregor – novembre 2021

Lors d’une conférence de presse virtuelle avant le combat prévu de Tommy Fury avec Jake Paul, le père John Fury a presque perdu son chiffon et a semblé sur le point de frapper l’écran de télévision.

Bien que Tommy Fury se soit retiré du combat avec une grave infection thoracique et des côtes cassées, « Big John » a de nouveau réussi à voler la vedette.

Tout en parlant d’un lilo dans une piscine portant des lunettes de soleil et en sirotant un cocktail, Paul a continué à aiguillonner l’aîné Fury jusqu’à ce qu’il atteigne enfin le point d’ébullition.

« Vous remerciez vos bonnes étoiles que je sois banni de votre pays », a-t-il dit à Paul, avant de se lever et de paraître affronter la télé.

Les fans aux yeux d’aigle ont fait la comparaison avec Conor McGregor, qui a littéralement fait les cent pas tout en regardant son propre écran avant le combat de Max Holloway avec Yair Rodriguez.

Après que Fury se soit retiré du combat, Paul a remplacé Tyron Woodley à la place et a dûment éliminé l’ancien champion de l’UFC en seulement six rounds.

BT Sport

John Fury a été tellement exaspéré par Paul qu’il s’est levé de sa chaise lors d’une conférence de presse virtuelle

Kubrat Pulev bat l’ancien champion de l’UFC Frank Mir avec ‘Mortal Kombat’ KO – novembre 2021

Kubrat Pulev a laissé l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Frank Mir froid sur ses pieds avec une main droite matraquée dans leur combat Triad Combat Rules.

Le poids lourd bulgare, qui n’a pas combattu depuis qu’il a été éliminé par Anthony Joshua en décembre 2020, a impitoyablement arrêté Mir et l’a fait vaciller de manière alarmante.

Pulev a fait neuf rounds avec Joshua à Londres il y a moins d’un an, mais n’en avait besoin que d’un pour blesser gravement Mir avec un droit en pronation et suivi d’un crochet gauche de menottes.

Les règles de Triad Combat garantissaient que les deux hommes portaient des gants MMA et étaient autorisés à décrocher et à frapper à l’intérieur de l’anneau triangulaire.

Mir, 42 ans, était un combattant de l’UFC pendant 16 ans et a détenu le titre mondial des poids lourds à deux reprises – enregistrant le plus de finitions et la plupart des soumissions dans l’histoire de la promotion pour les poids lourds.

Bien que les deux hommes soient des vétérans grisonnants des sports de combat, la disparité dans les niveaux de boxe était manifestement embarrassante et l’arbitre Dan Miragliotta a été critiqué pour ne pas avoir arrêté le combat plus tôt.

. – .

Pulev célèbre sa victoire à Triad Combat Rules aux côtés de Shannon Briggs