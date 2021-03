Mortal Kombat partage un premier aperçu d’un autre combattant

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les films de jeux vidéo ont peut-être un passé mouvementé historiquement, mais le sous-genre semble enfin faire des pas en avant majeurs. Le détective Pikachu et Sonic the Hedgehog ont tous deux été bien reçus et tous les yeux sont rivés sur le prochain film Mortal Kombat. Réalisé par Simon McQuoid, le film classé R adaptera un certain nombre de combattants emblématiques de la franchise de jeux de longue date. Et nous venons de jeter notre premier regard sur un choix inattendu: Nitara.