Mortal Kombat Video offre un nouveau regard sur les pouvoirs du combattant

Une nouvelle vidéo a été publiée pour promouvoir la sortie du 23 avril de Mortal Kombat, à la fois en salles et sur HBO Max. Il fonctionne à la fois comme une bande-annonce et un aperçu des coulisses, car il présente des séquences d’interview avec le réalisateur et la plupart des acteurs principaux. Mais il montre également ce personnage principal, affichant tout sur la franchise Mortal Kombat que les fans adorent. Nous voyons des gens lancer, faire feu, glace, foudre et plus encore. Vérifiez-le.