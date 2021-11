Mortal Shell et mon ami Pedro viennent à

Mortal Shell et My Friend Pedro font la une des offres du Game Pass de cette semaine, ainsi que de nombreux autres jeux. Au total, dix nouveaux jeux arrivent sur le service d’abonnement aux jeux vidéo le plus précieux de Xbox et PC.

My Friend Pedro est un jeu de tir classique où vous pouvez faire du skate, des backflips et des meurtres avec style. Mortal Shell est une version intéressante de la formule Dark Souls, vous permettant de porter des styles de combat comme une peau. C’est aussi très joli.

Ailleurs, il y a le brillant Evil Genius 2, un jeu de stratégie de construction de bases où vous créez votre propre repaire maléfique, engagez des hommes de main et entreprenez d’atteindre la domination du monde.

Voici quand les titres arrivent sur Game Pass :

17 novembre

18 novembre

Mon ami Pedro Undonjon

23 novembre

Deeeer Simulator Mortal Shell

30 novembre

En plus de ceux-ci, Dragon Age: Origins et Dead Space seront disponibles via le streaming cloud.

Revenez la semaine prochaine pour voir ce qui se passe d’autre sur Game Pass.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

