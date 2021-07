Mortal Shell : la date de sortie de l’extension Virtuous Cycle annoncée

Par Jérémy Signor

Plus de Mortal Shell est en route.

Mortal Shell du développeur Cold Symmetry obtient une extension le 18 août qui ajoutera un mode roguelike qui mélangera les ébats de Mortal Shell à travers Fallgrim. Il ajoutera également un nouveau shell pour que les joueurs puissent jouer à la fois dans l’extension et dans le jeu de base. La nouvelle bande-annonce de l’extension présente toutes les nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle bande-annonce est une vitrine du combat méthodique de Mortal Shell, mais sert également de lien thématique à l’extension car la voix d’une femme demande à votre personnage s’il est heureux de ne pas être fait de chair et de sang. Mortal Shell se concentre sur des obus équipables que vous pouvez incarner, un peu comme des armures. Elle commente également le fait de ne pas être facilement tué, un clin d’œil à la nature roguelike de l’extension.

Le cycle vertueux randomise les ennemis que vous rencontrez ainsi que plus de 100 nouvelles capacités que vous pouvez trouver et intégrer à votre style de jeu. Vous obtenez également la coque de votre ancien enseignant Hadern, qui accorde un nouvel arbre de compétences et une nouvelle façon de jouer. Enfin, une nouvelle arme transformatrice, l’Axetana, fait ce qu’elle dit sur l’étain, passant d’une hache à une paire de katanas sur un coup de tête.

Avoir une extension qui change fondamentalement le jeu de base est un excellent moyen d’ajouter de la valeur de rejouabilité à un jeu, et étant donné à quel point les roguelikes sont chauds en ce moment, créer un mode roguelike est une décision intelligente, en particulier dans un jeu d’action comme Mortal Shell. Cold Symmetry s’est avéré très efficace pour maintenir le jeu à jour, avec une mise à niveau gratuite vers les consoles de nouvelle génération déjà publiées.

Mortal Shell: The Virtuous Cycle arrivera le 18 août pour Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG.com, et coûtera 7,99 $ / 6,99 € / 6,99 £.

