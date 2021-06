Mortara remporte la deuxième course de Puebla pleine d’incidents · .

Edoardo Mortara a remporté la deuxième course de Formule E à Puebla, devançant Pascal Wehrlein, tandis que Nick Cassidy a remporté son premier podium en Formule E.

Olver Rowland avait pris la pole à Wehrlein, disqualifié de la victoire 24 heures plus tôt. Mortara, qui s’est qualifié à l’origine quatrième mais a été promu troisième après l’exclusion d’Alex Lynn du Super Pole, a débuté en deuxième ligne aux côtés de Jean-Eric Vergne.

Le côté gauche de la grille offrait un net avantage, étant du côté propre de la piste, et Rowland et Mortara ont obtenu de meilleurs départs que Vergne et Wehrlein. Rowland a tenu la tête et Mortara a terminé deuxième au premier virage

Une bataille entre Tom Blomqvist (qui s’était qualifié neuvième, bien plus haut que les 333 voitures d’ordinaire) et Sam Bird a tourné à l’avantage d’Alexander Sims qui a pris deux places à la fois, les dépassant toutes les deux.

Rowland a activé son premier mode d’attaque presque immédiatement après qu’il soit devenu disponible, avec 38 minutes restantes. Prendre la boucle de la piste supplémentaire l’a placé à la quatrième place, mais il a réussi à dépasser Jake Dennis et a défié Wehrlein au moment où Mortara a pris son propre mode d’attaque.

Lorsque Wehrlein a pris son premier mode d’attaque, Rowland l’a suivi dans la boucle pour prendre son deuxième dos à dos avec son premier. Ils ont tous deux émergé derrière Mortara, qui a réussi à garder la tête pendant qu’ils se battaient derrière lui.

Carnage a éclaté au milieu du terrain à mi-parcours de la course. Sergio Sette Camara a heurté l’arrière de la voiture d’Oliver Turvey et endommagé la sienne, ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes et a probablement contribué à la retraite ultérieure de Turvey.

Ensuite, Lucas di Grassi a poussé Nyck de Vries à l’arrière dans le virage sept, brisant la carrosserie de l’Audi et mettant complètement la Mercedes hors de la course, De Vries se retirant dans les stands. André Lotterer a pressé Sims contre le mur à la sortie du virage sept, Sims ramassant une masse de bannière publicitaire qui coulait de sa voiture pour les tours suivants. Il a également pris sa retraite plus tard dans la course.

Antonio Felix da Costa et Robin Frijns ont pris contact, se retrouvant tous deux avec leurs propres banderoles. Et Di Grass a renversé Bird contre Sébastien Buemi au septième tour.

Avec 26 minutes à jouer, Mortara a pris sa deuxième période en mode attaque et a pu éviter de perdre une place face à Rowland, deuxième. Avec 19 minutes à faire, une erreur dans le virage 10 par Rowland a permis à Wehrlein de le dépasser proprement dans le virage 11 pour la deuxième place.

Mortara est venu de la troisième place sur la grille pour gagner. Wehrlein s’est approché de Mortara mais n’a pas pu faire de mouvement, ni l’un ni l’autre n’ayant d’activation du mode d’attaque et les deux étant à égalité d’énergie. Le contrôle de Mortara semblait être bien meilleur à ce stade, sur une piste claire. Avec sept minutes à faire, Wehrlein a été entendu se plaindre d’avoir failli s’écraser dans le virage sept, permettant à Mortara de creuser un écart de 1,5 seconde.

Da Costa s’est écrasé à ce même virage, sur ce qui ressemblait à une piste qui se brisait, comme Mortara l’a indiqué après la course. Le poids des voitures de Formule E et de leurs pneus striés signifie que sur le tarmac chaud, ils peuvent efficacement en déterrer des morceaux, créant des billes dangereuses, ce qui expliquerait pourquoi il y a eu tant d’action maladroite à ce virage particulier.

Cassidy, qui s’était caché en quatrième position pendant une grande partie de la course, a dépassé Rowland pour la dernière marche du podium dans l’avant-dernier tour, après que Rowland n’ait pu s’empêcher de s’enfermer dans le premier virage.

Mortara a franchi la ligne confortablement en tête et a pris la tête du championnat. Il a 72 points contre 62 pour Robin Frijns, deuxième, le pilote Virgin n’ayant réussi à marquer lors d’aucune des courses de Puebla.

Mercedes conserve une étroite avance au championnat des constructeurs, avec 113 points contre 110 pour DS Techeetah et 109 pour Jaguar.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Résultat de la course

PositionDriverTeam1Edoardo MortaraVenturi2Pascal WehrleinPorsche3Nick CassidyVirgin4Oliver RowlandNissan e.Dams5Jake DennisBMW Andretti6Alex LynnMahindra7Maximilian GüntherBMW Andretti8Jean-Eric VergneDS Techeetah9Mitch EvansJaguar10René RastAudi11Robin FrijnsVirgin12Sam BirdJaguar13Stoffel VandoorneMercedes14Sebastien BuemiNissan e.Dams15Joel ErikssonDragon Penske16Sergio Sette CamaraDragon Penske17André LottererPorsche18Lucas di GrassiAudiDNFTom BlomqvistNIO 333DNFAntonio Felix da CostaDS TecheetahDNFAlexander SimsMahindraDNFOliver TurveyNIO 333DNFNorman NatoNissan e.DamsDNFNyck de VriesMercedes

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule E

Parcourir tous les articles sur la Formule E

Partagez cet article de . avec votre réseau :