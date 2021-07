MoS au Guatemala et dans les pays des Caraïbes : une coopération plus approfondie en matière de défense et de commerce à l’ordre du jour

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), à l’ordre du jour dans les trois pays outre la rencontre avec ses homologues, il fera également appel aux plus hauts dirigeants des trois pays.

Pour renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, le commerce et stimuler les investissements, le ministre d’État (MoS), ministère des Affaires étrangères, V Muraleedharan en est à sa toute première visite en Amérique centrale et dans les pays des Caraïbes. Les trois pays se rendent du 5 au 10 juillet 2021, y compris le Guatemala en Amérique centrale et les pays des Caraïbes – la Jamaïque et les Bahamas.

Lors de sa visite d’une semaine dans la région, le ministre, accompagné de hauts responsables, va passer en revue les progrès des relations bilatérales de l’Inde et approfondir davantage les relations multiformes avec trois pays, dont le SICA et la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), à l’ordre du jour dans les trois pays outre la rencontre avec ses homologues, il fera également appel aux plus hauts dirigeants des trois pays.

Guatemala

Un haut diplomate a confirmé à Financial Express Online que l’agenda du ministre au Guatemala comprend l’appel au président Alejandro Giammattei ; Repas d’affaires; rencontre avec le ministre de l’Economie et des chefs d’entreprise ; Interaction avec la communauté indienne et félicitation de la communauté Yoga.

Il s’agit de la deuxième visite d’un haut dirigeant dans ce pays d’Amérique centrale. En mai 2018, le vice-président M Venkaiah Naidu s’est rendu pour la première fois. Le ministre V Muraleedharan lors de sa visite des 5 et 6 juillet fera le point sur l’état d’avancement des accords conclus lors de cette visite.

Il rencontrera également le ministre guatémaltèque de l’économie et les chefs des chambres de commerce et d’industrie du Guatemala. L’objectif de la réunion sera de renforcer davantage le commerce bilatéral qui s’élève à 309,86 millions de dollars et d’identifier les secteurs pour stimuler les investissements.

Un haut diplomate a confirmé à Financial Express Online : « Plus tard cette année, la réunion Inde-SICA devrait avoir lieu. Et lors de sa rencontre avec la haute direction et son homologue, cela sera également discuté. La nation d’Amérique centrale, le Guatemala, est l’actuel président pro-tempore du système d’intégration centraméricaine (SICA). Et l’Inde a déjà mis en place un mécanisme d’engagement établi.

En mai de cette année, lors des deuxièmes consultations du ministère des Affaires étrangères (FOC) avec le Guatemala, l’accent a été mis sur l’approfondissement de la coopération dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’espace, l’énergie, l’éducation, la science et la technologie, la santé, la médecine traditionnelle et le tourisme. Le Guatemala est féru d’IDE dans les domaines de l’informatique, de la fabrication et des produits pharmaceutiques.

Et Financial Express Online avait signalé que lors des pourparlers du FOC, la coopération dans — Défense et sécurité, la coopération avec la CAABI, faisant partie de l’OSA (Organisation des États américains) était également à l’ordre du jour. Les deux parties avaient également évoqué l’Alliance solaire internationale (ASI).

L’Inde a déjà offert une formation à la police civile et le gouvernement guatémaltèque a également été informé des points forts du secteur de la défense indien.

Coopération dans le secteur de la défense

La société MKU basée dans le couloir industriel d’UP Defence est sur le point d’entrer au Guatemala avec ses gilets pare-balles ainsi que d’autres produits. C’est pour l’instant la seule entreprise indienne à approvisionner la région.

Pour la première fois, Financial Express Online avait parlé de solutions de sécurité pour la région de l’Amérique centrale, qui comprenaient l’utilisation d’outils tels que l’analyse et la police prédictive, la formation du personnel et les drones.

Et « avec des informations ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) robustes, il peut être utilisé pour assurer la dissuasion et aider au déploiement optimal des forces de police armées dans le pays, a estimé Milind Kulshreshtha, expert C4I.

Ajoutant, “L’Inde a une industrie majeure pour les technologies de pointe qui peuvent fournir des solutions telles que les drones et l’intelligence artificielle qui peuvent être facilement incluses dans le cadre du C3I à un coût beaucoup moins élevé.”

Lire aussi | L’Inde devrait jouer un rôle plus important dans le développement de l’Amérique centrale et peut offrir des solutions de sécurité, selon les experts

L’espace est un autre secteur où le gouvernement de ce pays a manifesté son intérêt. « Il s’intéresse à la formation à la gestion des incendies de forêt ainsi qu’à la formation à la télédétection ainsi qu’à la cartographie des ressources », a confirmé BS Mubarak, ambassadeur de l’Inde au Guatemala, au Salvador et au Honduras, à Financial Express Online.

Les trois pays que visite le ministre souhaitent vivement obtenir l’aide de l’Inde dans la gestion des eaux usées.

SICA (Système d’intégration centraméricaine)

Les deux parties sont très désireuses d’avoir un SICA – Accord de libre-échange partiel. Comme indiqué précédemment, cet accord sera conclu avec les six nations d’Amérique centrale qui relèvent de la SICA. Étant donné que le Guatemala est l’actuel président pro-tempore de la SICA, l’accord proposé sera discuté avec les pays membres plus tard cette année. L’Inde et le groupe de pays SICA travaillent tous deux à une union douanière. Et pour le mettre en œuvre rapidement, certaines mesures doivent être prises qui sont basées sur les exigences des pays membres.

Les domaines critiques qui sont considérés comprennent : la coopération spatiale ; Sécurité; Aérospatial; Agriculture; Alimentation et énergie ; Médicaments; MPME et renforcement des capacités.

Commerce bilatéral Inde-Guatemala

Les deux pays explorent de nouveaux secteurs pour élargir le panier commercial, qui est l’un des piliers les plus importants des relations bilatérales entre les deux pays.

Lire aussi | Les entreprises informatiques indiennes se tournent vers le Guatemala : Envoyé BS Moubarak

Au milieu du verrouillage de 2020, la mission indienne était la seule de la région à avoir établi une sorte de record en organisant des réunions virtuelles et des expositions de divers secteurs. Cela a permis aux entreprises indiennes de présenter leurs produits.

Jamaïque

Du 7 au 8 juillet, le ministre sera en Jamaïque. Il s’agit selon le ministère des Affaires étrangères, en quatre ans, sera la première visite d’un ministre indien à la nation des Caraïbes.

En tête de l’agenda se trouve l’inauguration du buste du Mahatma Gandhi dans la ville de May Pen. Il visitera également la baie d’Old Harbour, où les premiers Indiens ont débarqué en Jamaïque il y a 175 ans, et interagira avec un large échantillon de la société jamaïcaine, notamment des dirigeants de la communauté indienne ainsi que des chefs d’entreprise.

Les Bahamas

Ce sera la première visite autonome de haut niveau de l’Inde sur cette île des Caraïbes. En plus de ses réunions officielles, le MoS lors de sa visite du 9 au 10 juillet interagira avec la société bahamienne des chefs d’entreprise et des membres de la communauté indienne.

Inde et CARICOM

Comme indiqué précédemment, l’engagement avec ces pays a été accru par l’Inde. En 2019, l’Inde avait annoncé une aide humanitaire d’un million de dollars aux Bahamas lorsque l’ouragan Dorian avait causé d’énormes destructions au pays insulaire.

En 2019, le tout premier sommet Inde-Caraïbes avait eu lieu en marge de l’UNGA. Les pays membres de la CARICOM comprennent : la Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Trinité-et-Tobago, le Suriname, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines. Sur les 20 membres, 15 sont des membres à part entière et les autres sont des membres associés. Ces pays abritent une importante population de la diaspora indienne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.