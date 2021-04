Mosconia ajoute trois points supplémentaires contre Condal (2-1)

18/04/2021 à 22:43 CEST

le Mosconia a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Condal ce dimanche dans le Marquis de La Vega de Anzo. le Mosconia il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Colunga à la maison (0-2) et l’autre devant Club Siero dans son fief (1-0). Concernant l’équipe visiteuse, le Condal il a remporté son dernier match de la compétition à son stade 2-1 contre le CD Vallobin. Après le résultat obtenu, le jeu de mouches est troisième, tandis que le Condal il est quatrième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui Mosconia, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un objectif de Wilmer Castaneda à la 33e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour lui Condal, qui a mis les tables avec un objectif de Fidalgo à la 69e minute. L’équipe locale a pris les devants grâce à un but de Secades à 83 minutes, terminant ainsi le match sur le résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Mosconia a donné accès à Carús, Malonga Oui Tolunimi pour David Pastur, Carús Oui Vincent, Pendant ce temps, il Condal a donné accès à De la source, Alex Oui Juanin pour Contreras, Pabio Oui Miguel.

Dans le match, il y avait un total d’un carton jaune uniquement pour l’équipe de Nora. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Nacho Quintin.

Avec ce résultat, le Mosconia il obtient 29 points et le Condal avec 26 points.

Fiche techniqueMosconia:Sergio, David Pastur (Carús, min 67), Secades, Vicente (Tolunimi, min 89), Suárez, Fuentes, Cali, Dudi, Israël, Mimi et Wilmer CastañedaCompter:Oleg, Nacho Quintín, Ivan, Pabio (Alex, min.45), Contreras (De La Fuente, min.45), Fidalgo, Joaquín Peña, Natan, Borja Prieto, Diego Arias et Miguel (Juanín, min.57)Stade:Marquis de La Vega de AnzoButs:Wilmer Castañeda (1-0, min.33), Fidalgo (1-1, min.69) et Secades (2-1, min.83)