Mosconia bat le Club Siero 1-0

04/04/2021 à 23:37 CEST

le Mosconia a remporté son premier match de la deuxième phase de la troisième division à domicile 1-0, disputé ce dimanche au Marquis de La Vega de Anzo. Après le résultat obtenu, l’équipe de moscón est cinquième avec 23 points et le Club Siero septième avec 15 points dans le casier après le match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la moitié du match est venu le but pour lui Mosconia, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Wilmer Castaneda à 61 minutes, concluant le match avec un score de 1-0 dans la lumière.

Le technicien de la Mosconia, José Masegosa, a donné accès au champ à David Pastur et Israël remplacer Ballast et Malonga, tandis que du côté du Club Siero, José Luis Egüen remplacé John, Jean Alex et Préserver pour Nelson, Santi et Ballina.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Club Siero (Santi, Anton et Paton), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Pour le moment, le Mosconia est laissé avec 23 points et le Club Siero avec 15 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Mosconia jouera son match contre lui Colunga en dehors de la maison. Pour sa part, Club Siero jouera à domicile son match contre lui Navarrais.

Fiche techniqueMosconia:Sergio, Vicente, Secades, Cali, Suárez, Lastra (David Pastur, min.33), Dudi, Wilmer Castañeda, Fuentes, Malonga (Israël, min.55) et MimiClub Siero:Gabri, Guille, Patón, Antón, Santi (John Alex, min.66), Ballina (Coto, min.73), Mateo Gon, Cifuentes, Vázquez, Nelson (Juan, min.61) et Alex BlancoStade:Marquis de La Vega de AnzoButs:Wilmer Castañeda (1-0, min. 61)