Moscou riposte à Truss à propos de la crise des migrants en Biélorussie – « La Grande-Bretagne est à blâmer » | Monde | Nouvelles

Écrivant dans le Sunday Telegraph, Mme Truss a lancé une attaque contre le Kremlin, déclarant que la Grande-Bretagne doit agir alors que la Biélorussie utilisait « des migrants désespérés comme des pions » dans « une crise soigneusement conçue ». Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclenché une tirade furieuse en réponse aux demandes de Mme Truss que Moscou intervienne.

« L’invasion britannique de l’Irak a été » soigneusement conçue « », a déclaré Mme Zakharova.

« La Grande-Bretagne porte une responsabilité historique claire pour tout ce qui s’est passé dans la région depuis – la mort d’Irakiens, la destruction de l’État irakien, les flux incessants de réfugiés, l’émergence de l’Etat islamique, les catastrophes humanitaires dans cette partie du monde.

« Jusqu’à ce que Londres soit tenu responsable de ses crimes, ses représentants n’ont le droit de pointer du doigt qui que ce soit. »

Les commentaires du secrétaire britannique aux Affaires étrangères sont intervenus après que des membres occidentaux du Conseil de sécurité de l’ONU soient intervenus et ont condamné la Biélorussie pour la crise des migrants de plus en plus préoccupante à la frontière avec la Pologne.

Dans un communiqué, les dirigeants nationaux ont accusé la Biélorussie d’utiliser les migrants pour déstabiliser la frontière orientale de l’Union européenne.

Lors de la réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi, les États membres occidentaux ont publié une déclaration commune, accusant la Biélorussie de mettre la vie des migrants en danger « à des fins politiques ».

« Il y a de nombreux cas où des gardes-frontières polonais et lituaniens ont battu des migrants et les ont repoussés vers le territoire biélorusse », a déclaré Dmitry Polyanskiy, ambassadeur adjoint de Russie auprès de l’ONU.

« Je dirais que c’est une honte totale et une violation totale de toutes les conventions et règles internationales possibles. »

Au cours des dernières semaines, au moins sept personnes sont décédées, dont beaucoup d’hypothermie, et alors que les températures tombent sous le point de congélation, la situation devient de plus en plus préoccupante.

Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, a appelé l’OTAN à prendre des mesures en début de semaine.

« Il ne suffit pas que nous exprimions publiquement notre inquiétude – nous avons maintenant besoin de mesures concrètes et de l’engagement de l’ensemble de l’alliance », a déclaré le Premier ministre polonais à l’agence de presse polonaise PAP.

Cependant, en représailles aux demandes de l’Occident, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a averti les dirigeants européens qu’il répondrait à toute sanction imposée.

« Nous réchauffons l’Europe et ils nous menacent », a-t-il déclaré, faisant référence à un gazoduc russe qui traverse la Biélorussie et entre dans l’UE.

« Et si on arrêtait les approvisionnements en gaz naturel ?

« Par conséquent, je recommanderais aux dirigeants polonais, lituaniens et autres personnes aveugles de réfléchir avant de parler. »