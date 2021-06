Moses Ingram incarnera Robyn Crawford dans le biopic de Whitney Houston soutenu par la succession ⋆ .

Le casting pour le Whitney Houston biopic continue de prendre forme. Selon une annonce récente, Moïse Ingram a été annoncé comme jouant Robyn Crawford dans le prochain film, soutenu par la succession de Houston.

Comme theGrio l’a signalé précédemment, les fans de Whitney Houston attendent avec impatience l’arrivée du biopic officiel basé sur la légende de la chanson intitulée I Wanna Dance With Somebody. Produit par Clive Davis et avec un scénario écrit par le nominé aux Oscars Anthony McCarten, le film aurait été approuvé par la succession de Houston, contrairement au film télévisé à vie Whitney en 2014.

Devrait sortir à Thanksgiving 2022, les annonces de casting pour le film continuent d’affluer, y compris l’ajout de Moses Ingram de The Queen’s Gambit dans le rôle de Robyn Crawford.

Photo de Moses Ingram : Fandom de Moses Ingram

Ce n’est pas la première annonce de casting excitante pour Ingram depuis ses débuts à la télévision dans The Queens Gambit. L’actrice est actuellement en production avec la très attendue série Disney+, Obi-Wan Kenobi, qui voit le retour de Ewan McGregor et Hayden Christensen dans leurs rôles dans Star Wars.

Elle apparaît également en tant que Lady Macduff dans le prochain The Tragedy of Macbeth avec Denzel Washington, Françoise McDormand, Corey Hawkins, et plus.

Comme theGrio l’a signalé précédemment, Naomi Ackie devrait jouer le rôle de “la voix” elle-même dans le prochain film. Par date limite, réalisateur Stella Meghie a publié une déclaration officielle concernant le casting d’Ackie dans le rôle emblématique.

Meghie a partagé à l’époque: “Nous avons passé la majeure partie de l’année dernière à rechercher de manière exhaustive une actrice qui pourrait incarner Whitney Houston. Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été ému par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en apportant de l’humanité dans sa vie intérieure.

Ackie, comme Ingram, fait également partie du vaste univers de Star Wars, ayant joué dans Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019.

Whitney Houston et Robyn Crawford Photo : EBONY.com

Crawford était l’assistante de longue date de Houston, qui est finalement devenue son directeur créatif, son meilleur ami et, selon ses récents mémoires, a même eu une relation amoureuse avec le chanteur.

Comme le Grio l’a rapporté en 2019, Crawford a révélé que peu de temps après avoir rencontré Houston, les deux ont commencé une relation amoureuse. Elle partage les mémoires, “Nous voulions être ensemble”, mais que sa carrière en plein essor est ce qui les a séparés à ce titre.

Elle écrit : « Elle a dit que nous ne devrions plus être physiques parce que cela rendrait notre voyage encore plus difficile…

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Dear Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !