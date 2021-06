Mosley est l’homme de Doncic

Le 3 juin, les Mavericks s’imposaient pour la troisième fois au Staples Center, en trois matchs, et allaient 2-3 en faveur et un sixième match en vue à Dallas, sur leur terrain. La palme était de faire le tour des playoffs pour la première fois depuis l’année du ring, en 2011. Luka Doncic jouait aussi bien que n’importe quelle grande star, les secondaires, ils ont rempli, le plan de Rick Carlisle et les problèmes de Kristaps Porzingis semblait le seul problème d’une équipe heureuse… que le 18 juin soit la même image de chaos. Les Mavs ont perdu ce sixième match sur leur terrain et ont livré le septième, de retour à Los Angeles. Oui maintenant ils sont une équipe en vacances et secoués par un tremblement de terre: ils n’ont ni président ni entraîneur. Et les problèmes de Porzingis – ses genoux, son bas niveau, sa relation avec Doncic – semblent loin… mais ils sont toujours là.

Le nid de frelons, qui était en ébullition, a éclaté après un article dans . de Tim Cato et Sam Amick que Mark Cuban, propriétaire des Mavs, méprisait dans les réseaux (« une connerie absolue ») bien qu’il se soit rapproché de plus en plus du faits au fur et à mesure que les événements se sont déroulés. Le gros problème, ou l’un des plus gros, est l’énorme influence que le conseiller Haralabos Voulgaris exerce sur Cuba (sur les Mavs, donc), dont la relation avec Doncic est très mauvaise et qui met fin à son contrat après un cycle de trois ans qui aurait pris fin. Il semble que beaucoup de Mavs le célébreront sans finalement être comme ça.

Puis vint Donnie Nelson, un président des opérations qui était dans la franchise depuis 24 ans, l’un des cadres les plus appréciés de la NBA et celui en charge de faciliter et de faciliter l’arrivée de Luka Doncic, qu’il a reconnu de Slovénie (il joue les Pré-Olympiques avec son équipe nationale) qu’il a été touché : sa relation avec Nelson est excellente. Juste après le départ de Rick Carlisle : 13 ans au pouvoir, à partir de 2008, plus de victoires que quiconque avec les Mavs (555), le seul titre de franchise (2011, avec Dirk Nowitzki) et une excellente réputation en NBA. Carlisle est proche de Nelson, et avait une relation de plus en plus difficile avec Doncic, qui remettait en cause ses rotations et son plan de match alors qu’en parallèle, l’article de Cato et Amick pointaient du doigt Voulgaris comme le véritable cerveau, avec Carlisle à chaque fois plus limité dans leurs capacités. prendre des décisions. Les Mavs, bref, ils n’ont pas de président, ils n’ont pas de coach et ils ne savent pas qui va mettre de l’ordre dans une maison dans lequel il faut voir ce qui se passe avec Porzingis et sa stagnation et ce qu’il faut faire avec Tim Hardaway Jr, qui met fin à son contrat.

Pour le banc il y a un problème supplémentaire : le marché est en effervescence et les candidats ont plein de prétendants, certains très séduisants : Blazers, Celtics, Pacers, Pelicans, Wizards et Magic sont également à la recherche d’un coach. Au moins une de ces équipes, les Celtics, s’est intéressée à un homme qui a déjà choisi le poste des Knicks qui a fini par être pour Tom Thibodeau. Il est membre du personnel de Carlisle qui est également Le grand favori de Doncic : Jamahl Mosley.

Cuban est censé choisir d’abord son manager vedette et le laisser signer l’entraîneur. Mais c’est aussi un secret de polichinelle que garder le joueur de franchise heureux est généralement une bonne stratégie. Sports Illustrated parle d’un Mavs de plus en plus «Luka Centric», avec plus d’influence Doncic tout au long. Le Slovène peut signer cet été une prolongation qui pourrait être (sera) un peu plus de 200 millions pour cinq années supplémentaires. Oui, Malgré tout le tapage, il le signera, car sinon il devrait disputer la saison 2021-22 sans aucune garantie contractuelle. Ce n’est pas une option s’il y a 200 millions d’assurés sur la table. L’avenir de Doncic avec les Mavs n’est pas en jeu maintenant, l’avenir de l’équipe à moyen et long terme est en jeu.

Mosley est avec les Mavericks depuis 2014. Il est venu en tant qu’assistant et au cours des trois dernières années, il avait été le meilleur spécialiste défensif de Carlisle. Il a auparavant travaillé pour les Nuggets (2007, sa première expérience après avoir quitté les pistes) et les Cavaliers (2010-14, les années sans LeBron). Il n’a que 42 ans, et dans la Ligue il est considéré comme un « excellent communicateur », surtout lorsqu’il s’agit d’interagir avec de jeunes talents, dont il n’est pas encore aussi séparé par une question générationnelle que les techniciens les plus chevronnés. Tim Cato assure avoir une relation de grand “respect” et de “camaraderie” avec Luka Doncic, qui dans la presse est pointé du doigt comme l’un de ses grands supporters et l’un de ses gens de confiance absolue dans les Mavs.

“Il est très poli, il connaît parfaitement le jeu”, a déclaré à Yahoo un cadre qui a désigné Mosley comme l’un de ces assistants qui arriveront, le plus tôt possible, à un poste d’entraîneur-chef pour lequel Doncic le voit également formé. Il l’a dit quand c’était à son tour d’entraîner avec Carlisle absent en raison de COVID : « Il a tout ce qu’il faut pour être entraîneur-chef. Ça peut déjà l’être, bien sûr ». Et Rick Carlisle lui-même a parlé d’une de ses mains droites : « Il a déjà une grande réputation pour développer de jeunes talents. Il a travaillé pour de grands entraîneurs comme George Karl, Mike Brown…. ». Avant d’entraîner, Mosley a joué à l’Université du Colorado mais n’a pas atteint la NBA et il a dû parcourir le monde : Mexique, Australie, Finlande, Corée… et une saison en Espagne (2003) avec le basket León.