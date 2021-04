Mossimo Giannulli libéré de prison tôt après son rôle dans le scandale des admissions à l’université ⋆ .

* Créateur de mode célèbre Mossimo Giannulli a été libéré de prison peu de temps après son rôle dans le scandale des admissions à l’université.

En mai 2020, Giannulli a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale et à un chef d’accusation de fraude électronique et postale de services honnêtes et a été condamné à cinq mois de prison. Son épouse, Lori Loughlin, a également plaidé coupable à des accusations similaires et a été condamné à 2 mois de prison fédérale. L’ancienne star de Hallmark Channel a également été condamnée à payer une amende de 150 000 $ et à effectuer 150 heures de travaux d’intérêt général. Elle a été libérée en décembre après avoir purgé près de deux mois de prison.

Selon PEOPLE, Giannulli n’a pas encore retrouvé sa famille.

«Lori est soulagée d’avoir été libérée de la prison. Cependant, Mossimo est toujours détenu par le gouvernement fédéral », a déclaré une source à la publication.

«Il devrait purger le reste de sa peine à la maison», jusqu’au 17 avril selon l’Associated Press.

Giannulli aurait passé une grande partie de son temps en prison en quarantaine en raison de la pandémie COVID-19 en cours, et, par PERSONNES, cela a eu un impact «significatif» sur son «bien-être mental, physique et émotionnel».

En janvier, il a demandé à sortir de prison et à purger le reste de sa peine à domicile, mais un juge a rejeté sa demande.

« Giannulli n’a pas droit à une modification de sa peine parce qu’il n’a pas démontré de raison » extraordinaire et impérieuse « justifiant sa libération », juge Nathaniel M. Gorton écrit dans son ordre, a rapporté PEOPLE. «Bien que la Cour reconnaisse le danger associé au COVID-19 et le risque particulier de transmission dans les établissements pénitentiaires, la peur du COVID-19 seul, sans plus, est insuffisante pour justifier la libération.

Dans la décision, le juge Gorton a également noté que Giannulli n’était plus en quarantaine. «Bien que la quarantaine du prévenu ait été plus longue que prévu, il a depuis été remis en liberté dans la population générale», a écrit Gorton. « Il n’a donné aucune raison extraordinaire ou convaincante pour laquelle sa situation actuelle dans le camp justifie une libération immédiate. »