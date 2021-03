28/03/2021 à 16:51 CEST

Le Carabanchel et le Móstoles CF ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division par un match nul 1-1 ce dimanche en La mine Carabanchel. Le Vrai Carabanchel Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Alcorcón B par un score de 4-2. Pour sa part, Móstoles CF il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué CD Móstoles. Après le match, les locaux occupaient la cinquième place du classement, tandis que le Móstoles CF il était en onzième position à la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour lui Móstoles CF, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Sacha à 66 minutes. Cependant, le Vrai Carabanchel à la 79e minute, il a réussi l’égalité grâce à un but de tours, concluant le match avec le score de 1-1.

Le technicien de Mostole a donné accès à Helmer, Duc Oui Abraham remplacer Oui, Santurino Oui Juanma, tandis que du côté du Carabanchel il a été remplacé Edu Rio, tours Oui Javi redondo pour Viti, Suivre Oui Navarrais.

L’arbitre a décidé de mettre en garde neuf joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à James Oui Suivre et par le Móstoles CF réprimandé Santurino, Helmer, Victor Barco, ange, Pacheco, Sacha Oui Ventre.

Après ce match nul qui clôturait la saison, à la fin du duel, le Vrai Carabanchel il a été placé à la cinquième position du tableau avec 24 points, avec une position d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, le Móstoles CF avec ce point, il a obtenu la onzième place avec 15 points, au lieu d’accéder à la phase de permanence en troisième division RFEF.

Fiche techniqueVrai Carabanchel:Adrián, Jaime, Rodajo, Álex, Tapia, Segu (Torres, min.64), Iván Lean, Viti (Edu Rio, min.64), Navarro (Javi Redondo, min.80), Santa et José LuisMóstoles CF:Alberto, Ángel, Víctor Barco, Juanma (Abraham, min.82), Yepes (Helmer, min.34), Christian Díaz, Barriga, Pacheco, Sacha, Santurino (Duque, min.45) et Daniel VallinotStade:La mine CarabanchelButs:Sacha (0-1, min.66) et Torres (1-1, min.79)