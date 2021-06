Mosyle ajoute Okta et Ping Identity pour rationaliser les connexions macOS dans l’entreprise

Mosyle est l’un des principaux fournisseurs de gestion d’appareils mobiles Apple sur le marché. Plus de 20 000 entreprises et écoles les utilisent actuellement. Aujourd’hui, la société a dévoilé une nouvelle intégration pour rationaliser le macOS. En utilisant Mosyle Auth 2, la solution d’authentification unique de Mosyle pour macOS, les entreprises peuvent désormais utiliser Okta et Ping Identity pour la gestion des connexions pour les Mac d’entreprise.

Nous nous concentrons de manière maniaque sur la création de solutions qui améliorent la sécurité et l’expérience des employés utilisant des appareils Apple au travail », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. « En nous associant à des fournisseurs d’identité de premier plan comme Okta et Ping Identity, nous améliorons la façon dont nos clients accèdent et gèrent les appareils macOS et appliquons les normes de sécurité les plus élevées nécessaires pour protéger l’entreprise moderne.

Mosyle Auth 2 rationalise les connexions macOS en combinant la fonctionnalité SSO avec l’authentification à deux facteurs pour offrir un niveau de sécurité supplémentaire à tous les Mac d’entreprise. De plus, Mosyle Auth 2 permet aux organisations de contrôler la fenêtre de connexion macOS. En prenant le contrôle de la fenêtre, les entreprises peuvent appliquer la normalisation de la sécurité sur l’ensemble de leur parc de Mac.

En plus d’Okta et de Ping Identity, Mosyle Auth 2 prend également en charge Microsoft 365 for Business, Google Workspace, AD Federation Services, LDAP Active Directory et Active Directory sur site pour la connexion macOS. Okta et Ping Identity sont désormais disponibles en tant que solutions prises en charge pour l’authentification unique sur les portails d’administration Mosyle Fuse, Mosyle Business Premium et Mosyle Business FREE.

