Mosyle dévoile Device Scout, Detection & Removal, et un catalogue d’applications pour sa plate-forme de gestion des appareils mobiles Apple axée sur le K-12

Mosyle fournit une prise en charge de la gestion des appareils mobiles pour les environnements d’entreprise et d’éducation travaillant avec Apple. Aujourd’hui, ils lancent une foule de nouvelles fonctionnalités pour aider les établissements d’enseignement à mieux sécuriser et gérer leurs appareils Apple.

Les dernières mises à jour de Mosyle visent à amener Apple MDM et la sécurité des terminaux à un nouveau niveau dans les écoles K-12. Les nouvelles fonctionnalités de Mosyle Manager Premium incluent:

Scout de l’appareil: Fournir des outils pour évaluer et corriger automatiquement les appareils iOS et macOS K-12 conformément aux règles de sécurité conçues par l’équipe de recherche sur la sécurité de Mosyle. Ces règles de configuration prennent en compte le déploiement de la maternelle à la 12e année et les modèles de cas d’utilisation, pour atteindre l’équilibre idéal entre la protection et l’utilisation de l’appareil.

Détection et suppression: Fournir un ensemble de fonctionnalités de protection des terminaux intégrées dans un produit K-12 pour aider les départements informatiques de l’éducation à sécuriser leurs appareils. Cette fonctionnalité s’installe automatiquement sur les appareils Apple actuels et futurs, garantissant que les appareils sont immédiatement protégés lorsqu’ils sont utilisés par les enseignants et les étudiants.

Catalogue d’applications Mosyle: Cette fonctionnalité élimine le processus manuel et chronophage de gestion des applications non-App Store pour macOS. Le catalogue d’applications de Mosyle fournit une méthode simple et automatisée pour installer et corriger des applications non-Mac et App Store sur macOS sans les tracas de PKG, de scripts, de solutions auto-hébergées et d’octroi d’autorisations de confidentialité.



«Nous avons un héritage profond dans l’éducation et une compréhension de première main que la gestion et la protection des appareils Apple dans les écoles sont complètement différentes de celles des entreprises et des organisations gouvernementales», a déclaré Fredy Padovan, vice-président de l’éducation chez Mosyle. «Mosyle Manager est spécialement conçu pour l’éducation, et ces puissantes améliorations de sécurité sont fournies sans frais supplémentaires à nos clients du secteur de l’éducation. Cette annonce établit la norme en matière de protection et de gestion des appareils Apple dans les écoles de la maternelle à la 12e année et garantit que leur flotte Apple est entièrement protégée pour l’année scolaire 2021-2022. »

Device Scout for iOS, Detection & Removal et App Catalog sont disponibles dès aujourd’hui pour les abonnés Mosyle Manager Premium sans frais supplémentaires. Device Scout pour macOS sera disponible avant l’été 2021 pour les clients Mosyle Manager Premium gratuitement.

Mosyle vient de lancer Mosyle Fuse et une édition gratuite pour les clients professionnels, ils sont donc de retour avec de nouvelles fonctionnalités. Le catalogue d’applications est extrêmement bénéfique pour les écoles et les entreprises car de nombreux appareils utilisés dans les déploiements Apple ne sont pas disponibles dans le Mac App Store. Après qu’Apple ait supprimé la fonctionnalité de FleetSmith après son acquisition, de nombreux fournisseurs interviennent pour remplacer la fonctionnalité.

