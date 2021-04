Mosyle lance Mosyle Fuse pour rationaliser le MDM, l’identité et la sécurité sur macOS

Mosyle, le fournisseur populaire de gestion d’appareils Apple, lance un niveau gratuit pour jusqu’à 30 appareils. Le nouveau niveau gratuit comprend toutes les fonctionnalités de Mosyle Business sans frais. La société lance également Mosyle Fuse pour créer une solution de gestion et de sécurité macOS de bout en bout.

«Les produits Apple définissent la norme en matière de productivité, de sécurité et d’expérience utilisateur. Pour cette raison, la société a connu une croissance explosive sur le marché des entreprises », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. «Quelle que soit la taille de l’entreprise, la MDM joue un rôle fondamental dans l’amélioration de l’expérience des employés avec les appareils Apple. Nous nous sommes toujours attachés à offrir les meilleurs produits aux prix les plus abordables. C’était donc un choix facile d’étendre une version gratuite de notre solution phare Mosyle Business à de nouveaux clients. »

Le niveau gratuit comprend des fonctionnalités telles que le déploiement sans contact, la prise en charge de l’iPad partagé, la prise en charge complète d’Apple Business Manager, les installations / correctifs d’applications et les intégrations avec Google, Microsoft, Active Directory, etc.

Fusible Mosyle

Mosyle a également ajouté Mosyle Fuse à son portefeuille de produits. Fuse est la première solution cloud native à associer la gestion des appareils mobiles de niveau professionnel, la gestion des identités, l’installation et la correction d’applications automatisées et la sécurité des terminaux pour les entreprises axées sur Apple.

Fuse offre une expérience MDM complète pour iOS, macOS et tvOS avec toutes les fonctionnalités standard telles que le déploiement sans contact et la gestion continue. Fuse comprend également l’automatisation de la conformité pour macOS et une solution antivirus native intégrée avec la possibilité d’isoler, de verrouiller ou même d’effacer les appareils infectés. Mosyle Auth 2 normalise la création de compte macOS local et rationalise l’expérience d’authentification unique. Enfin, le catalogue d’applications Mosyle est une approche clé en main pour installer et appliquer des correctifs aux applications non-Mac App Store sur macOS.

«L’adoption d’Apple dans l’entreprise connaît une croissance exponentielle», a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. «Mais cela arrive à un moment où les initiatives de travail de n’importe où repoussent la gestion et la protection du réseau vers les terminaux. Mosyle Fuse est la combinaison évidente d’Apple MDM et de sécurité qui prend en charge ce changement pour les entreprises du monde entier. »

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: