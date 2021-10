Mosyle lance une solution de filtrage et de sécurité DNS cryptée avec déploiement automatisé pour les appareils Apple

Le filtrage Web a généralement été effectué au niveau du réseau, mais en réponse à l’évolution des styles de travail et d’éducation, Mosyle fournit aux clients de la maternelle à la 12e année, de l’enseignement supérieur et des entreprises un filtrage Web et une confidentialité des utilisateurs finaux pour les appareils Apple à l’école, à la maison, ou travailler.

La nouvelle solution de filtrage basée sur DNS est intégrée à la plate-forme Apple MDM et de sécurité de Mosyle. Le DNS crypté exploite les fonctionnalités du filtrage et de la sécurité Web, du MDM et de la sécurité des points de terminaison pour créer des flux de travail entièrement nouveaux pour les administrateurs informatiques afin de sécuriser les utilisateurs finaux.

« Les 18 derniers mois ont mis en lumière l’approche obsolète de l’industrie en matière de filtrage Web », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. « Presque tous les services informatiques des écoles et des entreprises ont été contraints de faire pivoter et de moderniser leur solution centrée sur le réseau pour fonctionner sur le point de terminaison, créant une solution de filtrage de contenu lente, instable et non sécurisée lorsque les appareils n’étaient pas sur un réseau approuvé. Mosyle pense que l’avenir de la gestion et de la protection réside dans les terminaux et c’est la clé de notre dernière offre de filtrage DNS et de sécurité.

Au lieu de se concentrer sur la couche IP, le filtrage DNS de Mosyle s’appuie sur les protocoles DNS sur HTTPS et DNS sur TLS pour appliquer des contrôles de filtrage très efficaces au niveau du système d’exploitation et des applications sans inspection approfondie du trafic pouvant exposer des informations personnelles.

La nouvelle solution de filtrage DNS de Mosyle sera disponible dans le cadre d’un programme bêta privé pour les clients de l’enseignement K-12 dans les semaines à venir. La société annoncera un programme d’accès bêta public pour les clients de l’enseignement supérieur et des entreprises au début de l’année prochaine.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :