Mot de passe Synology C2 : devriez-vous utiliser ce gestionnaire de mots de passe gratuit ?

De nos jours, vous avez besoin d’un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser votre présence en ligne. Avec des failles de sécurité de plus en plus fréquentes, vous ne pouvez pas risquer de réutiliser des mots de passe sur plusieurs sites. Heureusement, c’est là que les gestionnaires de mots de passe sont particulièrement utiles ; nous avons déjà mis en évidence les meilleurs gestionnaires de mots de passe, et il y a maintenant un nouveau venu dans le domaine d’une source improbable.

Synology fabrique le meilleur NAS pour un usage domestique, et le fabricant taïwanais a récemment déployé une grande mise à jour de son système d’exploitation, DSM 7.0. Synology dispose également d’un service de stockage en nuage appelé C2, et il introduit maintenant un gestionnaire de mots de passe qui fait partie de la famille C2, surnommé C2 Password. Il s’agit d’un gestionnaire de mots de passe gratuit doté d’un ensemble de fonctionnalités similaire à 1Password, BitWarden et d’autres gestionnaires de mots de passe de premier plan, et le différenciateur est qu’il est gratuit. Voyons donc ce qui est proposé et si vous devriez envisager d’utiliser le service.

Qu’est-ce que le mot de passe C2 ?

C2 Password est le premier à lancer une série de nouvelles offres sous la marque C2, notamment C2 Backup, C2 Identity et C2 Transfer. C2 Password couvre les bases d’un gestionnaire de mots de passe : il dispose d’un générateur de mots de passe qui vous permet de créer des mots de passe forts, et vous pouvez personnaliser le nombre de caractères (de 5 à 30) et basculer entre les caractères spéciaux ou les chiffres. Il stocke les mots de passe automatiquement et fonctionne comme un authentificateur de mot de passe à usage unique (TOTP) basé sur le temps pour les sites qui ont une connexion à deux facteurs.

Vous pouvez également créer des cartes d’identité pour stocker votre permis de conduire, votre sécurité sociale ou votre passeport, et également ajouter les coordonnées de vos amis et de votre famille. Il est possible d’ajouter des informations de compte bancaire, des cartes de paiement, des informations de courrier électronique (si vous utilisez un réseau auto-hébergé) et vous pouvez stocker des notes sécurisées. Oh, et une caractéristique particulière que j’aime est la possibilité de stocker les détails de votre réseau Wi-Fi au sein du service.

Toutes les données stockées dans C2 Password sont cryptées de bout en bout ; Synology possède des centres de données C2 aux États-Unis et en Allemagne, et va lancer un centre de données en Asie avant la fin de 2021.

La meilleure partie de l’utilisation du mot de passe C2 est qu’il est gratuit. Vous pouvez stocker jusqu’à 10 000 éléments dans votre coffre-fort sans rien payer, et bien que Synology indique qu’il introduira des plans payants à une date ultérieure avec plus de coffres-forts et un stockage supplémentaire, le service continuera à conserver le niveau gratuit avec la limite de 10 000 éléments.

Ce qui distingue C2 Password des autres gestionnaires de mots de passe, c’est le service de transfert de fichiers sécurisé. Vous pouvez transférer des fichiers jusqu’à 100 Mo avec le service, avec des liens valables sept jours et téléchargeables une seule fois. Vous pouvez également augmenter la sécurité en ajoutant un filigrane personnalisé aux fichiers. C2 Transfer s’appuie sur cela avec des transferts de 20 Go et des liens valables 90 jours.

Configuration du mot de passe C2

Il est assez simple de démarrer avec C2 Password. Vous devrez vous rendre sur le site C2 Password, vous connecter ou créer un compte Synology, puis configurer une clé de cryptage C2. Cette clé restera sur l’appareil et est utilisée pour crypter toutes les données sur la plate-forme ; vous le perdez, vous êtes en lock-out. Lorsque vous le configurez, vous obtenez une clé de récupération téléchargeable que vous pouvez utiliser pour réinitialiser la clé de cryptage si vous oubliez le mot de passe.

Une fois que vous avez créé une clé, vous pouvez commencer à utiliser le service. Le mot de passe C2 comporte deux onglets : Mon coffre-fort et Transfert de fichiers. Vous pouvez choisir d’importer vos informations à partir d’un autre gestionnaire de mots de passe ou de recommencer à zéro, et tous les éléments de votre coffre-fort sont synchronisés sur tous les appareils. Il existe une fonction de corbeille qui stocke les éléments que vous avez supprimés jusqu’à un an, et vous pouvez facilement les effacer en une seule fois.

À l’heure actuelle, le mot de passe C2 est limité au bureau. Il fonctionne sur Chrome, Edge, Firefox et Safari, et il existe des navigateurs pour Chrome et Edge. L’extension de navigateur vous permet d’enregistrer des mots de passe pour de nouveaux sites et suggère des données de remplissage automatique pour les éléments enregistrés, et fonctionne aussi bien que les autres gestionnaires de mots de passe que j’ai utilisés.

Devriez-vous utiliser le mot de passe C2 ?

Le gestionnaire de mots de passe de Synology a beaucoup de potentiel. La plupart des gestionnaires de mots de passe sont récemment passés à un modèle payant, donc le fait que C2 Password soit gratuit lui donne un avantage distinct dans cette catégorie. Il possède un ensemble de fonctionnalités comparable à celui des principaux gestionnaires de mots de passe, un niveau gratuit qui n’est pas intentionnellement limité et le service de transfert de fichiers est pratique si vous avez besoin d’un moyen sécurisé de partager des documents.

Se lancer dans la gestion des mots de passe et des identités est une évolution naturelle pour Synology. Le fabricant de NAS dispose déjà de centres de données pour son service de stockage en nuage, donc l’introduction de ces fonctionnalités n’entraîne pas beaucoup de frais généraux.

Mais ce qui fait de C2 Password un problème pour moi, c’est le manque d’intégration mobile. Le service est limité aux navigateurs pour le moment, et en tant que tel, vous ne trouverez pas d’application pour Android ou iOS – celles-ci sont prévues pour un peu plus tard cette année. Ensuite, il y a le fait que vous ne pouvez pas héberger les données directement sur un NAS ; cela aurait dû être une option compte tenu du public cible visé, et je souhaite que Synology offre aux utilisateurs la possibilité de le faire à l’avenir.

Dans l’ensemble, C2 Password est une alternative assez décente si vous recherchez un gestionnaire de mots de passe gratuit, mais je m’arrêterai de porter un jugement jusqu’à ce que je puisse l’utiliser sur mon téléphone.

