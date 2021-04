Moteur Honda très, très proche de Mercedes

Le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré que le groupe motopropulseur Honda est désormais un concurrent très proche du moteur Mercedes.

En plus de leur équipe d’usine, Mercedes fournit également McLaren, Aston Martin et Williams avec leur unité motrice, qui à l’approche de la campagne 2021 était considérée comme la plus forte de la grille.

Au cours de l’hiver, Honda semble avoir fait de réels progrès dans ce département, soutenus par les solides performances de Red Bull et d’AlphaTauri lors du Grand Prix de Bahreïn.

Et Tost pense que le Honda PU fonctionne désormais à un niveau très proche de celui de Mercedes.

« Je dois dire que Honda a fait un travail fantastique à Sakura, car ce nouveau groupe motopropulseur est beaucoup plus puissant et plus maniable que par le passé », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

«Je pense que Honda est vraiment très, très proche de Mercedes. Et je ne peux que dire merci aux ingénieurs japonais, car ils ont fait un travail fantastique.

Tost pense qu’AlphaTauri s’est également amélioré de son côté dans «tous les aspects», rendant cette nouvelle unité motrice encore plus efficace.

«Nous nous sommes améliorés dans tous les domaines, mais nous ne devons pas oublier nos concurrents également. Si vous regardez McLaren, ils ont le groupe motopropulseur Mercedes, ils sont très puissants », a-t-il expliqué.

«Pour moi, actuellement, Red Bull, Mercedes sont au même niveau, peut-être que Red Bull est encore plus rapide. Puis je vois venir McLaren. Et nous voyons alors ce qui se passe avec Ferrari. Mais nous sommes proches de Ferrari et du reste.

«C’est une question de centièmes de seconde. Nous nous sommes améliorés mais les autres se sont également améliorés. La question est maintenant de savoir qui a fait un meilleur travail? Et cela, je peux répondre à la fin de la saison.

«J’ai besoin de deux, trois courses pour avoir une meilleure image. Mais c’est très serré et je pense que ce sera le même match que l’an dernier.

«J’attends la même chose pour Imola. Nous verrons ensuite ce qui se passe à Portimao. Mais d’une manière générale, la voiture est rapide, j’espère qu’elle est également fiable, et nous avons ensemble un ensemble solide. »

Parallèlement au changement de marque de Toro Rosso à AlphaTauri, Red Bull a déclaré que la tenue était devenue une équipe sœur plutôt qu’une équipe junior.

Pierre Gasly dispute sa quatrième saison complète en Formule 1, et Tost pense que l’équipe bénéficie d’un niveau d’expérience plus élevé tout au long.

«L’équipe est de plus en plus expérimentée maintenant. Heureusement, nous n’avons eu aucune fluctuation du côté de l’ingénierie, ce qui est très important, et aussi du côté opérationnel, nous avons maintenant un équipage solide », a-t-il déclaré.

«Et nous avons deux pilotes vraiment rapides. Pierre, avec plus d’expérience, et Yuki en tant que nouveau venu, en tant que recrue, mais je pense qu’il apprend vite et cette combinaison devrait nous aider à créer un package plus compétitif que l’an dernier.

