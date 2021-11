Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous avez demandé à Nintendo de publier une nouvelle entrée dans le Mère série, voici potentiellement la prochaine meilleure chose si jamais elle voit le jour. Il s’agit d’une suite créée par des fans de la célèbre série de RPG, intitulée « Mother 4 ».

Il y a une bande-annonce de quatre minutes – présentant aux fans un nouveau personnage nommé Aaron et un certain nombre d’autres membres du groupe. Voici un peu plus d’informations sur le site Web du jeu :

« Trois jeunes hommes découvrent un invité indésirable au fond des bois, et l’Amérique est renversée ! C’est à un adolescent d’une petite ville nommé Aaron de visiter les États-Unis afin de faire face aux conséquences de cette rencontre fatidique et de découvrir l’histoire derrière les » Rift Shells » – d’anciens artefacts d’une puissance PSI impressionnante et d’une origine douteuse. Au cours de son voyage à travers la banlieue podunk et les donjons impossibles, il rencontrera la mécanicienne trop confiante Maggie, la Troy réservée mais compétente, le magicien dense mais bienveillant Trisme, ainsi que de nombreux autres alliés fidèles et ennemis étranges. Ils lèveront le voile de l’entité intouchable tirant les ficelles de la terre, capable de contourner les règles et d’empiler les chances contre nos héros, juste pour exploiter la puissance des carapaces du Rift pour un temps absolu but encore inconnu… Mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter avec vos amis dans votre dos, n’est-ce pas ? »

De toute évidence, des inquiétudes ont déjà été soulevées concernant la fermeture de « Mother 4 » par Nintendo, et au début de la vidéo, un message indique que le projet et les développeurs n’ont aucune affiliation avec Nintendo ou Shigesato Itoi :

« Mother 4 est un projet de fan non officiel et ses développeurs n’ont aucun lien avec Nintendo, HAL Labs, Shigesato Itoi ou toute autre partie affiliée. Nous sommes des développeurs indépendants travaillant sur le jeu pendant notre temps libre. Veuillez soutenir Nintendo et Hobonichi si vous le pouvez. «

Ce titre ne doit pas être confondu avec Singularité – un autre effort réalisé par des fans qui a également commencé sous le nom de « Mother 4 » et a été rebaptisé.

Pourtant, Nintendo a déjà mis fin aux projets de fans – la société ayant pris des mesures plus tôt cette année contre le jeu 2D Metroid Prime créé par des fans. Certains pensent cependant qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter :

Vous pouvez en savoir plus et en voir plus sur le site Web de Mother 4.

Alors, quelles sont vos premières impressions ? Pensez-vous que Mother 4 peut être à la hauteur du nom s’il est publié? Laissez un commentaire ci-dessous.