Mother Sparsh lance la campagne #OnionHaiTohSmellTohHogi

Avec cette campagne, la marque souhaite faire connaître les vertus du concentré d’oignons crus pour la santé des cheveux

La marque ayurvédique et de soins personnels Mother Sparsh a lancé une nouvelle campagne numérique pour sensibiliser davantage aux vertus du concentré d’oignon cru pour la santé des cheveux. La campagne intitulée #OnionHaiTohSmellTohHogi rassemble environ 10 000 influenceurs et autres célébrités. Mother Sparsh dirigera la campagne pendant deux mois, qui comprendraient différentes étapes. La campagne s’inscrit dans le cadre du lancement de la nouvelle gamme de soins capillaires de la marque.

« D’après notre expérience passée de campagnes numériques de masse axées sur la sensibilisation, nous prévoyons de toucher près de 30 millions de vies avec #OnionHaiTohSmellTohHogi. Nous avons engagé des influenceurs micro, macro et de célébrités sur toutes les plateformes en ligne appropriées, y compris Facebook, Instagram, YouTube, et un engagement de célébrités à grande échelle devrait également ajouter à la portée de la campagne. La première étape de la campagne est le lancement d’une gamme complète de soins capillaires contenant du Pure Onion Rasa et des extraits sous sa forme la plus pure », a déclaré le Dr Himanshu Gandhi, co-fondateur et PDG de Mother Sparsh.

Mother Sparsh a récemment levé 20 crore de roupies dans le cadre d’un financement de série A de l’ITC. La société souhaite utiliser les fonds pour l’amélioration de ses capacités de R&D, ses capacités numériques, le lancement de nouveaux produits et l’élargissement de l’équipe, a-t-elle déclaré au moment de la levée de fonds.

Mother Sparsh propose des produits innovants pour la bonne santé des bébés et des mamans du millénaire avec tout ce qui est biologique à la base. Il prétend utiliser les actifs précieux de la nature pour formuler des produits riches en nutriments avec des ingrédients d’origine biologique et botanique dans sa forme la plus pure. Sa gamme de cheveux d’oignon contient un mélange optimal d’herbes ayurvédiques transformatrices, d’huiles d’ingrédients naturels comme l’oignon, l’huile de graine noire, le Redensyl et l’Anagain pour stimuler la croissance, selon Gandhi.

Lire aussi : Vamsi Talasila de Nazara rejoint RESET TECH en tant que co-fondateur et CTO

À lire aussi : La saison des fêtes se termine en beauté ; les consommateurs retournent dans les entreprises de commerce électronique pour dépenser

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.