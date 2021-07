Mothercare se concentre sur la branche internationale malgré une “année difficile”

La perte de fréquentation et les restrictions sanctionnées par le gouvernement dans différents pays ont sans aucun doute ralenti les ventes

Les pertes annuelles de Mothercare se sont élargies alors que la pandémie de Covid-19 a affecté les échanges sur chacun de ses marchés à travers le monde.

Le détaillant de maternité, qui a vu sa branche britannique tomber sous administration en 2019 – mettre environ 2800 emplois sont à risque – a subi une perte statutaire de 21,5 millions de livres sterling au cours de l’année jusqu’au 27 mars.

Mothercare a fermé ses 79 magasins autonomes au Royaume-Uni après l’administration, mais a souligné que ses opérations à l’étranger continueraient de commercer normalement. Mais sa récente mise à jour commerciale suggère que le détaillant est en difficulté sur les marchés du monde entier.

LIRE LA SUITE:

Les 79 fermetures de magasins au Royaume-Uni ont peut-être eu un effet domino alors que Mothercare continue de lutter sur d’autres marchés, en particulier la pandémie exaspérant ses défis.

Les ventes au détail internationales des partenaires franchisés ont diminué au cours de la période, tombant à 358,6 millions de livres sterling contre 542,1 millions de livres sterling précédemment. Mothercare a déclaré qu’elle s’attendait à ce que 2022 soit une année de nouveaux progrès, car elle se concentre sur le développement de sa stratégie pour optimiser sa marque à l’échelle mondiale au cours des cinq prochaines années.

“Le dernier exercice a clairement été difficile”, a déclaré le président de Mothercare, Clive Whiley.

Le professeur agrégé de marketing de détail de l’Université d’Oxford, Jonathan Reynolds, a fait valoir que Mothercare s’était retrouvée particulièrement exposée à des marchés où les effets de la pandémie ont été particulièrement graves. Par exemple, l’Indonésie, l’Inde et la Russie.

“Cela a été combiné à la difficulté de coordination avec les partenaires franchisés internationaux pendant la crise, ce qui a conduit à un nouveau modèle de franchise qui peut nécessiter du temps pour s’adapter”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

“Alors que l’entreprise a pris des mesures stratégiques innovantes – comme son rapprochement avec Boots au Royaume-Uni – et a connu une croissance respectable des ventes en ligne, cela n’a pas été suffisant pour compenser les effets négatifs ailleurs.”

Catherine Erdly, fondatrice de The Resilient Retail Club, a déclaré que l’expansion internationale de Mothercare est arrivée à un moment très difficile.

“De nombreuses entreprises constatent que l’expédition internationale devient de plus en plus complexe avec l’impact des retards d’expédition dus à Covid ainsi que la complication du Brexit et les nouvelles règles et tarifs que cela implique”, a-t-elle déclaré.

« L’autre problème à propos de Mothercare est que leur marque est si bien connue au Royaume-Uni, mais qu’elle sera effectivement une nouvelle marque sur de nombreux marchés à l’étranger.

« La croissance d’une entreprise à l’international est un défi dans le meilleur des cas, mais au moment où les déplacements seront limités ainsi que la fréquentation globale dans les magasins physiques, ce sera une période très difficile pour eux d’essayer de faire une expansion internationale basée sur des briques. et magasins de mortier.

La perte de fréquentation et les restrictions sanctionnées par le gouvernement dans différents pays ont également sans aucun doute ralenti les ventes. Mais Rick Smith, directeur général des spécialistes de l’insolvabilité Forbes Burton, a déclaré que ce n’était peut-être pas le déclin terminal observé au Royaume-Uni.

“Les ventes pourraient bien rebondir à mesure que le monde sortira de la pandémie et que la confiance des consommateurs augmentera”, a-t-il soutenu.

«Même si la branche internationale de Mothercare se portait bien au départ après la fermeture des succursales britanniques, la pandémie de Covid-19 l’a durement touchée et d’une manière qu’aucun détaillant n’aurait pu s’y attendre.

“J’espère que les leçons tirées du déclin de la branche britannique auront résonné tout au long des opérations internationales et qu’ils ont maintenant les bons plans et stratégies en place pour aller de l’avant avec succès.”

Catherine Shuttleworth, directrice générale et fondatrice de l’agence de vente au détail Savvy, a accepté. Elle a déclaré qu’un secteur qui est resté résilient est le marché de détail de la maternité.

“Les acheteurs ont toujours dû acheter des vêtements, du matériel pour bébé et des articles essentiels comme des couches et des biberons, nous savons donc que les détaillants de produits pour bébés ont été moins touchés que d’autres, mais il semble que ce ne soit pas le cas pour Mothercare”, a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

“C’est en partie parce que la fermeture des magasins a entraîné un manque de ventes et d’implication des clients avec la marque, mais a également ajouté des dépenses discrétionnaires en dehors de l’essentiel – les achats de vêtements et de matériel pour bébé faits en cadeau dans ces territoires – qui contribuent de manière significative aux ventes – ont soit arrêté, soit mis en ligne par l’intermédiaire de détaillants alternatifs.

«Les ventes via les modèles de distributeurs principaux plus flexibles sur de nombreux marchés sur lesquels Mothercare international opère ont mieux résisté aux tempêtes pandémiques.

«Ces distributeurs ont une compréhension détaillée des marchés locaux et ont été en mesure de mieux soutenir les détaillants à travers les besoins changeants de la pandémie.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette