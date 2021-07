Mothergunship gratuit sur Epic Games Store, A Plague Tale: Innocence est gratuit la semaine prochaine

Par Stéphany Nunneley

29 juillet 2021 17:00 GMT

Deux titres sont gratuits cette semaine sur Epic Games Store, et il y aura deux autres cadeaux disponibles la semaine prochaine.

Cette semaine sur le Boutique de jeux épiques, vous pouvez télécharger gratuitement Mothergunship et Train Sim World 2.

Vaisseau-mère est un FPS d’enfer avec des tonnes d’options de personnalisation d’armes à feu qui vous charge d’affronter une armada extraterrestre arobotique qui a conquis la Terre. Vous combattrez de grands boss et expérimenterez des combats aléatoires en essayant d’atteindre le vaisseau-mère et de le détruire.

Dans Train Sim World 2, vous conduirez un rail allemand et transporterez de longs frets à travers Sand Patch Grade, y compris le terminal de Cumberland, en utilisant la puissance brute du CSX AC4400CW. Vous apprendrez également les schémas et les stations du métro de Londres sur la ligne Bakerloo. Vous pouvez également personnaliser votre train avec le concepteur de livrées, où vous créez vos propres livrées personnalisées à l’aide d’un outil en jeu qui vous permet de créer des designs à la fois simples et complexes.

La semaine prochaine, Une histoire de peste : l’innocence sera téléchargeable gratuitement depuis la boutique aux côtés de Speed ​​Brawl.

Si vous n’êtes pas familier avec le premier, il suit Amicia et son jeune frère à travers une France infestée de peste. Au cours de leur voyage, ils devront affronter des rats, l’Inquisition, les habitants et l’armée britannique.

Combat de vitesse est un jeu de course de combat 2D où vous devrez aller vite. Vous y maintiendrez votre élan, créerez des combos et déclencherez des mouvements puissants. Se déroulant en 1888, le jeu propose six bagarreurs avec leurs propres styles de jeu, plus de 50 événements et des courses dans plusieurs ligues Speed ​​Brawl. Il propose également un jeu coopératif en ligne tout au long de la campagne.

