En 1975, Parliament s’était imposé comme l’un des groupes prééminents du panthéon de la musique afro-américaine. Guidé par le génie fou de George Clinton, et s’appuyant sur les fondations funk de James Brown et une philosophie hippie héritée de Sly And The Family Stone, le Parlement s’est transformé d’un quintette doo-wop de Plainfield, New Jersey, en un psychédélique collectif funk-rock qui a enfreint toutes les règles avec un abandon inconsidéré. Ils étaient essentiellement un groupe avec deux personnalités : Funkadelic, le groupe vaudou-rock psychédélique et éclectique ; et le Parlement, les explorateurs extraterrestres, explorant les limites extérieures pour du funk non coupé. Avec la sortie de Mothership Connection, le 15 décembre 1975, ce dernier a lancé un album mémorable qui a changé la nature même de la musique populaire.

« Nous avons mis les Noirs dans des situations dans lesquelles personne ne pensait qu’ils se trouveraient »

Mothership Connection est un assaut complet par un groupe à son zénith créatif. Largement considéré comme le joyau de la discographie de Parliament, c’était le premier d’une longue lignée d’albums conceptuels à explorer l’univers P-Funk. Combinant la science-fiction et l’afrofuturisme, le Parlement a créé sa propre mythologie, introduisant une liste de personnages fictifs et de thèmes qui resteraient au cœur du travail de George Clinton pour les années à venir.

Dans une interview avec Cleveland Scene, George Clinton a révélé l’inspiration de l’album : comme la Maison Blanche. J’ai pensé qu’un autre endroit où vous ne penseriez pas que les Noirs se trouveraient était dans l’espace. J’étais un grand fan de Star Trek, alors nous avons fait quelque chose avec un proxénète assis dans un vaisseau spatial en forme de Cadillac, et nous avons fait tous ces grooves à la James Brown, mais avec des paroles de rue et de l’argot du ghetto.

Alors que Clinton est la star incontestée de la série, sa capacité à rassembler certains des meilleurs musiciens de la planète et à leur donner carte blanche pour explorer leur musicalité a toujours été une caractéristique de P-Funk, et cette pratique peut être entendue tout au long de Mothership Connection.

Une mission musicale

Un ensemble de musiciens légendaires tels que William « Bootsy » Collins, Bernie Worrell, Glen Goins, Maceo Parker, Fred Wesley, Michael Hampton, Joe Farrell, The Brecker Brothers, et une foule d’autres, le Parlement s’est présenté comme des super-héros sur le paysage musical , avec la mission singulière de « sauver un monde mourant de son enfer sans funk ». Au début du premier temps, Mothership Connection les voit tirer à plein régime.

De son séquençage des pistes à l’ingénierie audio et à la pochette de l’album, l’album est sans faille. En ouverture de « P-Funk (Wants To Get Funked Up) », le Parlement prend le relais des ondes, posant le gant à tout autre groupe qui oserait les défier en tant qu’interprètes suprêmes du funk. La confiture groove « Mothership Connection (Star Child) » présente au monde l’un des plus célèbres de Clinton alter ego; interpolant les paroles du spirituel « Swing Down Sweet Chariot », le Parlement crée une chanson thème qui signale l’arrivée de Star Child.

Funk non coupé – la bombe

Sur le « Unfunky UFO » en plein essor et les rythmes décontractés de « Supergroovalisticprosifunkstication », Parliament fusionne avec brio des éléments de soul, de R&B, de jazz, de funk et de rock tout en mélangeant doo-wop et gospel des harmonies qui les distinguent des autres groupes de l’époque. Pendant ce temps, « Handcuffs », mettant en vedette la voix sanctifiée de Glen Goins, change de vitesse pour un slow jam sexy.

Pour compléter l’album, « Give Up The Funk (Tear The Roof Off The Sucker) » est l’une des chansons funk par excellence de tous les temps, et sans doute la chanson phare du Parlement. Le single le plus élevé de Mothership Connection, il a culminé au n ° 5 du palmarès Billboard Hot Soul Singles et au n ° 15 du palmarès des singles pop Billboard Hot 100, devenant ainsi le premier million de vendeurs certifiés du groupe. Il prépare le terrain pour la clôture « Night Of The Thumpasorus Peoples », qui est, tout simplement, de l’extase funk pure

Dans la galaxie P-Funk, Mothership Connection est l’étoile la plus brillante du groupe. Reconnaissant son éclat, la Library Of Congress a ajouté l’album au National Recording Registry en 2011, notant: « L’album a eu une énorme influence sur le jazz, le rock et la musique de danse. » De plus, il a été classé parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps par Rolling Stone.

À l’exception de James Brown, George Clinton et Parliament sont les artistes les plus échantillonnés de l’histoire de la musique. Leur ADN funk est évident dans leur progéniture musicale : une dynastie qui comprend The Gap Band, Cameo, Prince, OutKast, CeeLo Green, Bruno Mars et bien d’autres. Mothership Connection a posé le modèle pour Dr. Drele premier album phare de , The Chronic, et le son P-Funk est l’une des pierres angulaires de Hip-hop de la côte ouest, influençant Ice Cube, Digital Underground, Snoop Dogg, et Kendrick Lamar.

Mothership Connection est un chef-d’œuvre – l’album funk définitif qui définit toujours le genre plus de 40 ans après sa sortie.

