Motif de préoccupation : l’Inde doit rechercher des variantes et intensifier ses efforts d’innovation en matière de vaccins

Le gouvernement doit également faciliter l’accès aux données Covid ; 800 scientifiques indiens avaient fait appel au Premier ministre en avril à ce sujet. Cela ne peut se produire qu’avec une collecte de données rigoureuse ; dans la mesure du possible, les cas et les décès doivent être enregistrés correctement.

Les résultats préliminaires d’une étude AIIMS, selon les reportages de la semaine dernière, montrent que la variante Delta (D) du SRAS CoV-2 bat les vaccins Covid-19 approuvés pour une utilisation en Inde, chez les receveurs d’une seule dose et de deux doses. La variante a été signalée pour la première fois par l’Inde en octobre 2020, et l’OMS l’a déclarée variante préoccupante (VoC) le 11 mai. variante à désigner VoC. Un autre critère est « l’augmentation de la transmissibilité… ».

Vendredi, Public Health England (PHE) a noté que la variante comporte un risque de transmission domestique 60 % plus élevé que le type sauvage et qu’elle est près de 45 à 50 % plus transmissible que la variante Alpha (A) détectée au Royaume-Uni. En effet, alors que la variante A, elle-même une VoC, était responsable de 98 % des cas au Royaume-Uni jusqu’en mars, la variante D en représente désormais 90 %. En effet, il est probable qu’il soit à l’origine de la deuxième vague meurtrière de l’Inde ; une étude récente du National Center for Disease Control et de l’Insacog (le laboratoire-consortium effectuant l’analyse génomique du SRAS CoV-2 en Inde) suggère que la deuxième vague de Delhi, malgré les estimations antérieures de 56% de séropositivité dans sa population, était due à cette variante. PHE a montré que la variante D réduit considérablement l’efficacité des vaccins avec différentes technologies sous-jacentes, ce qui ajoute à l’inquiétude.

Dans ce contexte, il est nécessaire de peigner rigoureusement les infections pour l’émergence de variantes. Pour cela, le dispositif Insacog doit être renforcé. La semaine dernière, le gouvernement a déclaré qu’Insacog avait jusqu’à présent traité 30 000 échantillons. À titre de perspective, les 10 laboratoires qui ont constitué le consortium lors de son lancement, selon Down to Earth, ont la capacité de traiter ce nombre en un mois seulement.

L’ajout de dix-sept nouveaux laboratoires au consortium est une bonne nouvelle, mais seulement si la capacité de chacun est pleinement utilisée, soutenue par un financement gouvernemental proportionné. Le gouvernement doit également laisser la science avoir le dernier mot. Il ne peut pas se permettre d’ignorer les avis scientifiques ; citant un initié d’Insacog, . avait rapporté que le gouvernement avait fait cela lors de la deuxième vague. En effet, l’éminent virologue Dr Shahid Jameel, qui a démissionné de son poste de président du comité consultatif scientifique de l’Insacog, avait écrit dans le New York Times : « Toutes ces mesures (augmentation des tests, isolement, etc.) bénéficient d’un large soutien parmi mes collègues scientifiques en Inde. . Mais ils sont confrontés à une résistance obstinée à l’élaboration de politiques fondées sur des preuves. »

Le gouvernement doit déployer des programmes de soutien à l’innovation vaccinale et thérapeutique, par exemple un financement à l’américaine de la recherche sur les vaccins Covid. Avec une grande population d’individus immunodéprimés – cela, entre autres conditions, favorise l’évolution virale – l’Inde ne peut pas se permettre de baisser à nouveau sa garde.

