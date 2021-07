Motif peut désormais transformer vos photos iPhone et Mac en impressions sur toile

Motif, la société à l’origine du service d’impression d’applications Mac Photos qu’Apple proposait auparavant, offre la possibilité d’imprimer facilement des images sur toile directement à partir d’un iPhone, d’un iPad et d’un Mac.

Apple a proposé un service d’impression transparent directement dans l’application Photos sur Mac jusqu’en 2018. Il est ensuite passé aux plug-ins intégrés de Motif et plus encore pour gérer la fonctionnalité.

En plus de l’intégration de macOS, Motif de RR Donnelley dispose d’une application iOS qui a été mise à jour au cours des dernières années avec de nouvelles fonctionnalités comme un mode express pour imprimer rapidement vos photos.

Aujourd’hui, Motif a annoncé le lancement de l’option pour les impressions sur toile pour Mac et iPhone/iPad :

Disponibles sur Motif pour macOS et iOS, les toiles peuvent être simplement réalisées à l’aide d’une seule image ou d’un collage d’images pour répondre à tous les besoins de conception, que vous cherchiez à imprimer une seule image, à remplir votre maison de votre art original ou à créer un mur de galerie . Avec des rassemblements tels que des vacances en famille, des mariages, des baby showers et plus encore à l’horizon cet été, les impressions photo sur toile sont le moyen idéal pour afficher des souvenirs significatifs pour toujours. Motif est là pour montrer que les photos sont de retour.

Fonction d’impression sur toile à motifs :

Variété de tailles de toile : Les impressions photo sur toile sont disponibles en quatre tailles, dans les deux orientations horizontales ou verticales : 8 × 10 pouces, 10 × 14 pouces, 16 × 20 pouces et 24 × 36 pouces.

Options de style de bord : Pour personnaliser davantage, les utilisateurs peuvent choisir parmi deux styles de bord. Les toiles peuvent être réalisées avec des bords d’enveloppe d’image, où l’image s’enroule sur le bord de la toile, ou des bords de couleur unie, ce qui rendra les bords noirs, blancs ou une couleur personnalisée de votre choix.

Options de taille de bord : Les utilisateurs peuvent également choisir entre un bord de 0,75 pouce ou 1,5 pouce. La plus petite taille de bord convient mieux aux petites toiles ou aux applications d’affichage, tandis que la plus grande taille de bord est mieux adaptée aux grandes toiles et aux tentures murales.

Les impressions sur toile commencent à partir de 29,99 $. Vous pouvez commencer avec l’application gratuite Motif iOS ou l’intégration de l’application macOS Photos.

