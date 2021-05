Motifs humanitaires: un cabinet de la Cour suprême sur l’approvisionnement en oxygène du Karnataka

«L’oxygène en tant que ressource n’est pas illimité. Nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème. Si chaque CH commence à passer des ordres, cela conduira à une rupture complète de la gestion de la pandémie », a déclaré Mehta aux juges.

Vendredi, la Cour suprême a refusé de suspendre l’ordonnance de la Haute Cour du Karnataka demandant au Centre de reconsidérer et d’augmenter l’allocation quotidienne d’oxygène médical liquide (OVM) à l’État de 965 MT à 1200 MT pour le traitement des patients Covid-19.

Un banc de juges DY Chandrachud et M. Shah a déclaré que le CH ne pouvait pas rester silencieux face aux besoins des personnes sous le choc de la deuxième vague de la pandémie.

«Nous ne voulons pas laisser les citoyens du Karnataka dans le pétrin. Même avec 3,95 cas de lakh, le Karnataka avait demandé 1 700 tonnes d’oxygène et 1 100 tonnes était le minimum requis. L’ordonnance de la Haute Cour est un exercice prudent, calibré et judiciaire du pouvoir… HC ne peut pas garder le silence lorsque des personnes meurent dans l’État. Nous ne voyons aucune raison de recevoir le SLP », a déclaré le banc au solliciteur général Tushar Mehta, qui a soutenu que les CH ne devraient pas passer de telles ordonnances« d’approvisionnement immédiat en oxygène »dans leurs États respectifs.

Le juge Chandrachud a d’emblée déclaré au SG que «nous sommes sérieux et que les 700 tonnes d’oxygène doivent être fournies à Delhi tous les jours jusqu’à ce que nous modifions notre commande. S’il vous plaît, ne nous conduisez pas dans une situation où nous devons adopter une action coercitive contre le gouvernement ».

Le juge Shah a également dit à l’officier de justice que le CH avait abordé tous les aspects. «Le tribunal est entré dans vos normes en matière de besoins en oxygène. S’il y a un problème d’approvisionnement, vous le considérez », a-t-il ajouté.

Refusant de bouger, le banc a déclaré au SG, «nous devons comprendre que les juges sont aussi des humains. Le HC a vu des morts à Chamarajanagar et Kalburgi. Ils regardent l’aspect humain ».

Alors que Mehta a soutenu que le gouvernement devra adopter une approche holistique en la matière, le banc a réitéré qu’il «dirigerait la mise en place d’un comité pour relooker l’allocation d’oxygène, mais d’ici là, nous ne pouvons pas demander aux CH de fermer les yeux sur cela … Il y aura un décalage entre les ordonnances et le rapport du comité ».

Concernant l’allocation d’oxygène depuis des régions éloignées, une question que le Karnataka avait soulevée devant le HC, le juge Shah a demandé au SG, «quel est l’intérêt d’attribuer un quota qui prendra 48 heures à atteindre? Envisagez-vous les problèmes de cartographie lors de l’attribution. »

Cette requête est venue du fait que le gouvernement de l’État a informé le HC que 30 tonnes d’oxygène avaient été allouées à partir d’un port où il n’était pas en mesure de récupérer l’approvisionnement.

Contestant l’ordonnance du 5 mai du CH lui enjoignant d’augmenter immédiatement son allocation d’OVM à 1 200 MT par jour, le Centre a soutenu que le CH n’avait pas examiné la justification de l’allocation à chaque État. Il a également allégué que de telles directions auraient un effet en cascade et entraîneraient l’effondrement total du système dans sa lutte contre la deuxième vague de pandémie en cours. Elle a demandé l’annulation de l’ordonnance de la CH au motif qu’elle «conduirait en fin de compte à une mauvaise gestion des ressources et créerait un autre environnement chaotique dans un système déjà surchargé».

