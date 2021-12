Motilal Oswal abaisse ses prévisions de croissance pour l’exercice 23 à 6,3 pc ; des incertitudes existent sur la croissance

L’estimation est inférieure au consensus du marché de 7,6%, et aux 8 à 8,5% plus optimistes de la RBI, a déclaré Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) dans une note.

Déclarant qu’il existe une « incertitude » sur la trajectoire de croissance, une maison de courtage nationale a réduit vendredi son estimation d’expansion du PIB réel pour l’exercice 23 à 6,3%, parmi les plus basses de la communauté des analystes.

La Reserve Bank of India (RBI) a maintenu la semaine dernière son estimation de 9,5% pour l’exercice en cours. Cependant, la banque centrale a déclaré que la croissance du pays était bien inférieure à son potentiel et qu’il faudrait des années pour combler l’écart de production.

« Il est clair qu’il y a plus d’incertitude concernant la croissance du PIB en Inde que la trajectoire de l’inflation. Les prévisions d’inflation restent globalement inchangées, ce qui est conforme au consensus du marché et aux projections de la RBI », a déclaré l’équipe du MOFSL tout en projetant un taux de croissance du PIB réel inférieur à celui du consensus du marché.

La maison de courtage a déclaré que la croissance du PIB réel baissera encore à 5,8% au cours de l’exercice 24, indiquant qu’il y a plus de défis à venir.

Cependant, il s’attend à ce que la RBI augmente les taux d’intérêt l’année prochaine de 0,50 % en tenant compte de l’inflation des prix à la consommation, qui devrait atteindre 5 % pour l’exercice 23, après le chiffre de 5,3 % pour l’exercice 22.

La normalisation de la politique monétaire sera plus longue que prévu, a-t-il déclaré, justifiant que la RBI semble mettre davantage l’accent sur la croissance, qui semble être très incertaine.

La maison de courtage s’attend à ce que le déficit du compte courant soit de 0,8% au cours de l’exercice 23, bien en deçà des estimations du consensus. Il prévoit en outre que le déficit budgétaire du gouvernement de l’Union se réduira à 5 pour cent contre 6,8 pour cent au cours de l’exercice 22.

La roupie va se déprécier et se situera à 76,4 par rapport au dollar américain à la fin de l’exercice 23, a-t-il indiqué.

