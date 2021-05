Motilal Oswal annonce la première clôture du cinquième fonds immobilier de Rs 650 cr

Vishal Tulsyan, directeur général et PDG de MOPE, a déclaré: «Nous pensons que le secteur immobilier est actuellement à un point d’inflexion. Avec ce fonds, notre capital-investissement cumulatif AUM a franchi le milliard de dollars et l’immobilier constitue un élément clé de cet AUM ».

Motilal Oswal Real Estate (MORE) a annoncé la première clôture de son cinquième fonds immobilier avec `650 crore d’engagements reçus. India Realty Excellence Fund V (IREF V) a été lancé avec un corpus cible de Rs 800 crore.

Le dernier fonds immobilier se concentrera sur la fourniture de créances garanties de premier rang dans les projets post-approbation. Le fonds prévoit de déployer le capital dans des projets résidentiels à revenu intermédiaire / abordables dans les sept principales villes de l’Inde, tout en investissant de manière sélective dans des projets commerciaux. IREF V entreprendrait 12 à 15 transactions pendant toute la durée de vie de son fonds. Ce fonds a été levé auprès de particuliers fortunés (HNI) et de family offices. Le fonds est constitué en tant que fonds d’investissement alternatif (catégorie II du FIA).

À ce jour, MORE, à travers ses fonds immobiliers et ses investissements PMS / NCD, a financé 89 projets via 68 investissements et a réussi à liquider 33 investissements. Avec IREF V, les actifs cumulés sous gestion de MORE dépassent désormais 4 400 crores de roupies. MORE fait partie de Motilal Oswal Private Equity (MOPE), la plateforme d’investissements alternatifs de Motilal Oswal Financial Services.

Sharad Mittal, directeur et PDG de MORE, a déclaré: «Il y a eu un énorme écart dans le financement de la construction disponible dans le secteur au cours des deux dernières années en raison de la crise du NBFC et maintenant de la pandémie COVID. Le secteur immobilier a pris beaucoup d’élan au cours des 6-7 derniers mois grâce à des prix bas, à un prix abordable, à des taux hypothécaires historiquement bas, à des incitations gouvernementales et à une valeur émotionnelle croissante de l’accession à la propriété pendant la pandémie. Plusieurs développeurs ont enregistré des ventes record au cours des deux derniers trimestres de FY21. Cependant, la liquidité est toujours un problème et c’est là que ce fonds aidera nos partenaires développeurs. »

Le fonds IREF V a déjà réalisé son premier investissement avec Shriram Properties à Bangalore.

